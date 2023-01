Τεχνολογία - Επιστήμη

Κομήτης θα περάσει... ξυστά από τη Γη

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Νέος κομήτης θα επισκεφτεί τη Γη ξανά το 2023, για πρώτη φορά μετά την εποχή των Νεάντερταλ. Πότε θα είναι ορατός στον ουρανό.

Νέος κομήτης, πιθανώς ορατός με γυμνό μάτι, θα επισκεφτεί τη Γη ξανά το 2023, για πρώτη φορά μετά την εποχή των Νεάντερταλ

Ένας κομήτης που ανακαλύφθηκε από τηλεσκόπιο της Καλιφόρνιας τον Μάρτιο του 2022, ο C/2022 E3 (ΖΤF), θα περάσει σχετικά κοντά από τη Γη στη διάρκεια του Ιανουαρίου του νέου έτους και μπορεί να γίνει ορατός ακόμη και με γυμνά μάτια έως το τέλος του μήνα.

Ο κομήτης θα κάνει την κοντινότερη προσέγγισή του στον Ήλιο (περιήλιο) στις 12 Ιανουαρίου σε απόσταση περίπου 160 εκατομμυρίων χιλιομέτρων από αυτόν. Στη συνέχεια θα πλησιάσει τον πλανήτη μας, όπου αναμένεται να φθάσει στην πλησιέστερη απόστασή του (περίγειο) των 42 εκατ. χλμ. την 1η ή 2α Φεβρουαρίου.

Σύμφωνα με την Αμερικανική Διαστημική Υπηρεσία (NASA), η Νέα Σελήνη στις 21 Ιανουαρίου προσφέρει την ευκαιρία για παρατήρηση του κομήτη στον νυχτερινό ουρανό. Ο κομήτης εκτιμάται ότι έχει μια περίοδο περίπου 50.000 ετών, πράγμα που σημαίνει ότι την τελευταία φορά που είχε πλησιάσει τη Γη, ζούσαν ακόμη οι Νεάντερταλ, ενώ είχαν κάνει την εμφάνισή τους και οι πρόγονοι μας Homo sapiens. Φυσικά, ακόμη κι αν τον είχαν δει, δεν θα είχαν καταλάβει περί τίνος επρόκειτο.

Οι τελευταίες φωτογραφίες του C/2022 E3 -ο οποίος αρχικά φαινόταν σαν αστεροειδής, αλλά μετά άρχισε να γίνεται ολοένα πιο φωτεινός- δείχνουν ότι διαθέτει μια χαρακτηριστική χρυσή ουρά και μια κόμη αερίων και σκόνης με γαλαζωπή-πρασινωπή απόχρωση. Ο κομήτης είναι ήδη ορατός με τηλεσκόπια και ισχυρά κιάλια, όταν ο ουρανός είναι καθαρός τα βράδια.

Ειδήσεις σήμερα:

Καιρός: Δεν αλλάζει το “ανοιξιάτικο σκηνικό” και την Τρίτη

Αίγυπτος: σαρκοφάγος που πουλήθηκε παράνομα στο εξωτερικό επέστρεψε στο Κάιρο (βίντεο)

Κορονοϊός - Κίνα: Η ΕΕ συγκαλεί τον μηχανισμό αντιμετώπισης κρίσεων - Στο “τραπέζι” νέα μέτρα