Ken Block: Νεκρός ο οδηγός ράλι

Σοκ έχει προκαλέσει η είδηση του θανάτου του θρυλικού οδηγού ράλι, Ken Block.

Έφυγε από την ζωή σε ηλικία 55 ετών, ο θρυλικός επαγγελματίες οδηγός rally, Ken Block.

Όπως μεταφέρουν τα ξένα ΜΜΕ, η κινητήρια δύναμη -όπως τον αποκαλούσαν- της Hoonigan σκοτώθηκε σε δυστύχημα, καθώς έχασε τον έλεγχο του snowmobile του σε μια απότομη πλαγιά, με αποτέλεσμα αυτό να προσγειωθεί πάνω του και να τον καταπλακώσει. Ο Ken Block αφήνει πίσω σου την γυναίκα του Lucy και τρία παιδιά.

Ο θρύλος του racing είχε εμφανιστεί και σε πάρα πολλά βιντεοπαιχνίδια, όπως τα Dirt της Codemasters, ήταν οδηγός στο Colin McRae: Dirt 2 μαζί με το εμβληματικό Subaru του, ενώ τον είχαμε δει και στο Need for Speed της EA το 2015.

Επιπροσθέτως μιας και ήταν δημιουργός των Hoonigan, τα αυτοκίνητά του είχαν εμφανιστεί και στην σειρά Forza της Microsoft, ενώ η αρχή είχε γίνει με το Forza Horizon 3.

Ο Kenneth Paul Block γεννήθηκε στις 21 Νοεμβρίου του 1967 στην Καλιφόρνια και ξεκίνησε την καριέρα του το 2005 με την ομάδα Vermont SportsCar. Το 2009 είχε εμφανιστεί και στο γνωστό σόου Top Gear, ενώ εκτός από τα αυτοκίνητα, λάτρευε και τα skateboarding, snowboarding και τα motocross.

Το επίσημο Instagram account της Hoonigan δήλωσε:

Με βαθύτατη λύπη μας μπορούμε να επιβεβαιώσουμε ότι ο Ken Block πέθανε σε ατύχημα με το snowmobile του σήμερα. Ο Ken ήταν οραματιστής, πρωτοπόρος και είδωλο. Και το πιο σημαντικό, ένας πατέρας και σύζυγος. Θα μας λείψει απίστευτα.

