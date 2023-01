Κοινωνία

Εθνική οδός: Καραμπόλα 6 αυτοκινήτων στον Αυλώνα (εικόνες)

Λίγο αργότερα σημειώθηκε ακόμη ένα τροχαίο στην περιοχή, λόγω της πυκνής ομίχλης.

Η πυκνή ομίχλη που επικρατεί από το πρωί στην περιοχή του Αυλώνα, είναι υπεύθυνη για 2 τροχαία που σημειώθηκαν στην περιοχή.

Αρχικά έγινε σύγκρουση έξι αυτοκινήτων λόγω της χαμηλής ορατότητας και ακολούθησε και μια δεύτερη, ανάμεσα σε νταλίκα και Ι.Χ.

Τα αυτοκίνητα έχουν κατεβάσει ταχύτητες ενώ υπάρχει και μερική ανάσχεση της κυκλοφορίας με αποτέλεσμα να έχει προκληθεί κίνηση στο σημείο και όσοι κατευθύνονται προς Λαμία θα πρέπει να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί.

Σύμφωνα με την Τροχαία ευτυχώς δεν υπάρχει κάποιος τραυματισμός.

