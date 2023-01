Τοπικά Νέα

Θεσσαλονίκη: Φυγόποινοι και καταζητούμενοι στα χέρια της Αστυνομίας

Μεταξύ αυτών κι ένας 55χρονος, ο οποίος είχε καταδικαστεί σε πολυετή φυλάκιση για απάτες.

Πέντε φυγόποινα και καταζητούμενα άτομα, σε βάρος των οποίων εκκρεμούσαν διωκτικά έγγραφα, εντοπίστηκαν και συνελήφθησαν από αστυνομικούς Υπηρεσιών της Γενικής Αστυνομικής Διεύθυνσης Θεσσαλονίκης.

Σύμφωνα με ανακοίνωση της αστυνομίας, χαρακτηριστική είναι η περίπτωση σύλληψης 55χρονου ημεδαπού, καθώς σε βάρος του εκκρεμούσε ένταλμα σύλληψης του Ανακριτή Πλημμελειοδικών Κέρκυρας για απάτη και τρεις αποφάσεις, με τις οποίες καταδικάστηκε σε συνολική ποινή κάθειρξης 11 ετών και σε ποινή φυλάκισης δύο ετών και έξι μηνών για απάτη, υπεξαίρεση και εκβίαση.

Οι συλληφθέντες θα οδηγηθούν στον αρμόδιο Εισαγγελέα.

