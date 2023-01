Αθλητικά

NBA – Μίτσελ: “Ασύλληπτη” εμφάνιση με 71 πόντους!

Ο Σούπερ σταρ των Καβαλίερς ήταν ο απόλυτος πρωταγωνιστής στην νίκη του Κλίβελαντ επί των Μπουλς.

Με τον Ντόνοβαν Μίτσελ να πραγματοποιεί μία... εξωπραγματική εμφάνιση το Κλίβελαντ επικράτησε με 145-134 στην παράταση των Σικάγο Μπουλς. Ο σούπερ σταρ των Καβαλίερς σημείωσε 71 πόντους (15/19 δίποντα, 7/15 τρίποντα, 20/25 βολές, 8 ριμπάουντ, 11 ασίστ) και ήταν ο απόλυτος πρωταγωνιστής της αναμέτρησης.

Για τους «ταύρους» σπουδαία εμφάνιση σημείωσε ο ΝτεΜαρ ΝτεΡόζαν με 44 πόντους (με 16/32 σουτ και 10/12 βολές).

Σε άλλα παιχνιδια για το ΝΒΑ, το Γκόλντεν Στέιτ επιβίωσε σε αγώνα θρίλερ και νίκησε τους Χοκς με 143-141 στην δεύτερη παράταση. Μεγάλος πρωταγωνιστής ο Κλέι Τόμπσον που σημείωσε 54 πόντους. Για τους Πολεμιστές ήρωας της τελευταίας στιγμής ήταν ο Ντόντε ΝτιΒιντσέντζο που με τρίποντο στην εκπνοή της τέταρτης περιόδου ισοφάρισε σε 121-121.

Στον αντίποδα, ο Τρέι Γιανγκ είχε 30 πόντους και 14 ασίστ, από 25 πόντους πρόσθεσαν οι Ντεζούντε Μάρεϊ και Τζον Κόλινς, ενώ 21 είχε ο Μπόγκνταν Μπογκντάνοβιτς.

Οι Μπλέιζερς δεν αντιμετώπισαν κανένα πρόβλημα απέναντι στους Πίστονς και σημείωσαν μια μεγάλη νίκη με 135-106. Κορυφαίοι των νικητών ήταν οι Τζεράμι Γκραντ (36 πόντοι, 5/8 τρίποντα) και Ανφέρνι Σάιμονς (30 πόντοι), ενώ ο Ντάμιαν Λίλαρντ κατέγραψε νταμπλ νταμπλ με 19 πόντους και 19 ασίστ. Από τους ηττημένους πάλεψαν - σε ατομικό επίπεδο - οι Μπόγιαν Μπογκντάνοβιτς (21 πόντοι, 8/15 σουτ) και Άλεξ Μπερκς (19 πόντοι).

