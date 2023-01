Life

Τζέρεμι Ρένερ: Η κατάσταση της υγείας του μετά το ατύχημα

Στην εντατική ο ηθοποιός της Marvel. Η πρώτη ανακοίνωση της οικογένειάς του.

Έπειτα από δύο χειρουργικές επεμβάσεις ο ηθοποιός Τζέρεμι Ρένερ παραμένει στη μονάδα εντατικής θεραπείας σε «κρίσιμη αλλά σταθερή κατάσταση», σύμφωνα με την ανακοίνωση που εκδόθηκε.

«Η οικογένεια του Τζέρεμι θα ήθελε να εκφράσει την ευγνωμοσύνη της στους εξαιρετικούς γιατρούς και νοσηλευτές που τον φροντίζουν, στην Πυροσβεστική Υπηρεσία, στα κλιμάκια Διάσωσης του Truckee Meadows, στον σερίφη της κομητείας Γουάσου, στη δήμαρχο της πόλης του Ρίνο Χίλαρι Σίβε και στις οικογένειες Καράνο και Μέρντοκ».

Ο Ρένερ υπέστη «αμβλύ θωρακικό τραύμα και ορθοπεδικές κακώσεις» έπειτα από ατύχημα που είχε με το εκχιονιστικό του μηχάνημα. Τα τραύματά του είναι «εκτεταμένα», είπε στο CNN πηγή από το περιβάλλον του ηθοποιού.

Σύμφωνα με την δήλωση της δημάρχου Χίλαρι Σίβε στην ιστοσελίδα Reno Gazette Journal, ο ηθοποιός ο οποίος βρισκόταν σε ένα δρόμο κοντά στο σπίτι του, 25 λεπτά από το κέντρο του Ρίνο κατέβηκε από το εκχιονιστικό του μηχάνημα για να βοηθήσει ένα ακινητοποιημένο αυτοκίνητο όταν τον παρέσυρε το ίδιο το όχημα.

«Βοηθούσε κάποιον εγκλωβισμένο στο χιόνι», δήλωσε η Σίβε. «Πάντα βοηθάει τους άλλους» ενώ έκανε γνωστό ότι ο ηθοποιός έχει κάνει στο παρελθόν «δωρεές σε πολλές φιλανθρωπικές οργανώσεις, τις περισσότερες από τις οποίες δεν έχει δημοσιοποιήσει».

