Νεκρό μωρό στη Βέροια: λύγισε ο παππούς της 29χρονης - πάω να του ανάψω το κερί του... (βίντεο)

Συγκλονίζουν τα όσα είπαν στην εκπομπή "Το Πρωινό" του ΑΝΤ1, ο πατέρας του 11μηνων μωρού και ο παππούς της 29χρονης μητέρας.

Η δολοφονία ενός βρέφους μόλις 11 μηνών από την ίδια του τη μητέρα Παραμονή Πρωτοχρονιάς έχει συγκλονίσει την τοπική κοινωνία της Ημαθίας, αλλά και ολόκληρο το Πανελλήνιο.

Στην εκπομπή "Το Πρωινό" του ΑΝΤ1, μίλησε ο πατέρας του βρέφους αλλά και ο παππούς της 29χρονης μητέρας, που κατηγορείται για ανθρωποκτονία.

Ο παππούς της 29χρονης μητέρας που πέταξε των μωρό της από φράγμα στον Αλιάκμονα στη Βέροια, συγκινημένος ανέφερε: "Έπαιρνε την αγωγή της, από όταν γέννησε δεν έπαθε τίποτα" τονίζει και επισημαίνει ότι στο παρελθόν είχε νοσηλευτεί πολλές φορές η νεαρή μητέρα.

Όπως δήλωσε, η εγγονή του "αντιμετώπιζε προβλήματα ψυχιατρικά εδώ και πολλά χρόνια, αλλά όταν έπαιρνε τα φάρμακά της ήταν πάρα πολύ καλά. Όταν δεν την έπαιρνε, ξανα πάλι μέσα".

Όπως αναφέρει στην κάμερα, αν κια είχαν πει πως θα υπάρχει παρακολούθηση, δεν ερχόταν κανένας. "Εμείς εδώ δεν έχουμε κοινωνικούς λειτουργούς", είπε και ξέσπασε σε λυγμούς λέγοντας: "άσε με να πάω να του ανάψω το κερί του... το κερί του το πουλί μου..."

Στην εκπομπή, μίλησε και ο πατέρας του μωρού που όπως αναφέρει η ιατροδικαστική έκθεση, βρήκε τραγικό θάνατο από ασφυξία, ενώ στο σώμα του υπήρχαν και δαγκωματιές από ζώα.

Ο πατέρας, δεν ήταν σύντροφος με την 29χρονη, όμως έκανε προσπάθειες να αναγνωρίσει το παιδί και όπως αναφέρει το ρεπορτάζ, δεν τον κάλεσαν καν στην κηδεια του μωρού, στην οποία παρέστησαν μόνο 4 συγγενικά πρόσωπα.

Χαρακτηριστικά αναφέρει: "δεν το φανταζόμουν να φτάσουμε σε αυτήν την κατάληξη. Έκαν ό,τι το καλύτερο μπορούσα για το παιδί, με αποτέλεσμα να έοχυμε αυτό το τραγικό συμβάν. Ζήτησα εκεί στην ασφάλεια από εχθές καλό είναι να μη συναντήσω κάποιο πρόσωπο από αυτούς μπροστά μου, γιατί αυτή τη στιγμή είμαι σε μια πολύ άθλια κατάσταση και δεν ξέρω πώς θα τους αντιμετωπίσω..."

"Τι άλλο θα μπορούσα να κάνω εγώ, από τη στιγμή που δε συναινεί να πάμε σε συμβολαιογράφο. Ξεκινάω να το πάω δικαστικά. Ξεκινάω το παιδί το έχω σε γιατρούς και στα πάντα όλα εγώ. Κια που να ξέρω, που να φανταστώ ότι θα είχαμε αυτή την κατάληξη. Σα να έχουμε πιει δηλητήριο τώρα αυτή τη στιγμή, δεν το χωράει ο νους μας.", αναφέρει ακόμη για το τραγικό συμβάν.

