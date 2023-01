Αθλητικά

Ρονάλντο - Αλ Νασρ: “Φρενίτιδα” στη Σαουδική Αραβία για τον Πορτογάλο

Η αραβική ομάδα ετοιμάζεται να τον παρουσιάσει σήμερα μπροστά σε 30.000 φιλάθλους, στην έδρα της, το «Mrsool Park».

Ο Κριστιάνο Ρονάλντο έδωσε τα χέρια με την Αλ Νασρ της Σαουδικής Αραβίας για διετές συμβόλαιο (έως το καλοκαίρι του 2025) και η αραβική ομάδα ετοιμάζεται σήμερα να τον παρουσιάσει μπροστά σε 30.000 φιλάθλους, στην έδρα της, το «Mrsool Park».

Ο Πορτογάλος σούπερ σταρ έφθασε χθες αργά το βράδυ στο Ριάντ μαζί με τη σύντροφό του, Χορχίνα Ροντρίγκεζ, για να ολοκληρώσει τη μεταγραφή του στην Αλ Νασρ. Να σημειωθεί πως επικρατεί παροξυσμός για τον διάσημο άσο και χαρακτηριστικό είναι το γεγονός πως ήδη η Αλ Νασρ έχει έχει πουλήσει δύο εκατομμύρια φανέλες με τον αριθμό «7» τελευταίες 48 ώρες, ενώ ετοιμάζεται και δεύτερη παρτίδα προκειμένου να καλυφθεί η αυξημένη ζήτηση!

Όσον αφορά το ντεμπούτο του, αν και δεν έχει συμφωνηθεί ακόμη ημερομηνία σχετικά με την πρώτη εμφάνιση του, ο Πορτογάλος σταρ θα είναι διαθέσιμος για την αναμέτρηση της Αλ Νασρ με την Αλ Ταϊ για το πρωτάθλημα της Σαουδικής Αραβίας την Πέμπτη 5/1. Στη συνέχεια, ακολουθεί το εκτός έδρας παιχνίδι με την Αλ Σαμπάμπ (14/1) και το εντός έδρας παιχνίδι με την Ετιφάκ στις 21/1.

Να σημειωθεί πως το συμβόλαιο του 37χρονου Πορτογάλου σούπερ σταρ θα έχει διάρκεια 2,5 χρόνια και θα του αποφέρει συνολικά το αστρονομικό ποσό των 500 εκατ. ευρώ! Στην όλη συμφωνία περιλαμβάνονται βεβαίως και η εκμετάλλευση του προφίλ του CR7 και τα εμπορικά έσοδα, με το «καθαρό» συμβόλαιό του να φτάνει τα 70 εκατ. ευρώ ετησίως.

