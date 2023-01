Παράξενα

Ιαπωνία: Η Κυβέρνηση πληρώνει τις οικογένειες για να φύγουν από το Τόκιο!

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Με πριμ έως και 1 εκ. γεν ανά παιδί προσπαθεί να δελεάσει η ιαπωνική Κυβέρνηση τις οικογένειες που διαμένουν στο Τόκιο, να το εγκαταλείψουν. Δείτε για ποιο λόγο.

Η Ιαπωνία σχεδιάζει να δελεάσει οικονομικά τους κατοίκους της πρωτεύουσας που είναι γονείς να εγκαταλείψουν το Τόκιο, σε μια προσπάθεια της κυβέρνησης να αντιστρέψει δεκαετίες δημογραφικής παρακμής.

Η συρρίκνωση και η γήρανση του πληθυσμού της Ιαπωνίας και η μετανάστευση νεότερων ανθρώπων στην πρωτεύουσα έχουν πλήξει δυσανάλογα τις περιοχές όπως το Τόκιο, η Οσάκα και μερικές άλλες μεγάλες πόλεις. Πολλές αγροτικές πόλεις και χωριά έχουν ερημώσει.

Η εκτιμώμενη πληθώρα άδειων κατοικιών στην Ιαπωνία – κατοικίες που συχνά μένουν σκόπιμα ανεκμετάλλευτες από τους κληρονόμους – αναμένεται να φθάσει περίπου τα 10 εκατομμύρια το 2023.

Ταυτόχρονα, το Τόκιο αποτελεί «μαγνήτη» για την οικονομική δραστηριότητα και ως εκ τούτου έχει αυξηθεί ο πληθυσμός που μετακινείται στην ιαπωνική πρωτεύουσα. Το 2021, παρά την επιβράδυνση που προκλήθηκε από την πανδημία και την διάδοση της εξ αποστάσεως εργασίας, η μέση τιμή ενός νέου διαμερίσματος στο Τόκιο, σύμφωνα με το Real Estate Economic Institute, ξεπέρασε το επίπεδο- κορυφή που είχε οριστεί στο απόγειο της φούσκας ακινήτων της Ιαπωνίας το 1989.

Ειδικότερα, σύμφωνα με τους Financial Times που επικαλούνται αξιωματούχους που γνωρίζουν το σχέδιο, η ιαπωνική κυβέρνηση θα προσπαθήσει να δελεάσει τις οικογένειες να μετεγκατασταθούν με γενναιόδωρο οικονομικό κίνητρο έως και 1 εκατ. γιεν (7.600 δολάρια) ανά παιδί, εάν εγκαταλείψουν το υπερπλήρες Τόκιο για να εγκατασταθούν σε δήμους εκτός της πόλης και των γύρω νομών.

Το οικονομικό κίνητρο είναι υπερτριπλάσιο από τα 300.000 γιεν που προσφέρονται στο υπάρχον σύστημα που ισχύει από το 2019.

Το αυξημένο ποσό ανά παιδί αποτελεί υιοθετείται στο πλαίσιο της δέσμευσης της κυβέρνησης να ενθαρρύνει τις νέες οικογένειες να εγκαταλείψουν το Τόκιο. Οι οικογένειες που θα μετεγκατασταθούν, θα λάβουν έως και 3 εκατομμύρια γιεν σε εφάπαξ οικονομική στήριξη και μπορούν να λάβουν ακόμη περισσότερα εάν ξεκινήσουν κάποια επιχείρηση.

Όσοι λάβουν τα χρήματα έχουν την υποχρέωση να παραμείνουν στην περιοχή για τουλάχιστον πέντε χρόνια, διαφορετικά οφείλουν να επιστρέψουν τα χρήματα στο κράτος.

Πηγή: naftemporiki.gr

Ειδήσεις σήμερα:

Εθνική οδός: Καραμπόλα 6 αυτοκινήτων στον Αυλώνα (εικόνες)

Αίγυπτος: σαρκοφάγος που πουλήθηκε παράνομα στο εξωτερικό επέστρεψε στο Κάιρο (βίντεο)

Κλιματική αλλαγή: Χάσαμε το 1/3 του φετινού χειμώνα στην Ευρώπη