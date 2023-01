Κοινωνία

Ομόνοια: ο άγριος καυγάς την Πρωτοχρονιά τους οδήγησε σε σύλληψη

Τι εντοπίστηκε πάνω τους μετά από έλεγχο των Αρχών, μετά τον άφριο διαπληκτισμό τους.

Στη σύλληψη 4 ατόμων, εκ των οποίων ένας ανήλικος προχώρησαν οι Αρχές, μετά από διαπληκτισμό που σημειώθηκε το πρωί της Πρωτοχρονιάς στην Ομόνοια. Σύμφωνα με την ανακοίνωση της ΕΛΑΣ, στην κατοχή τους βρέθηκαν πολλά αντικείμενα που υπάγονται στον νόμο περί όπλων.

Πιο συγκεκριμένα, στο πλαίσιο της αυτόφωρης διαδικασίας, συνελήφθησαν τις πρωινές ώρες της 1-1-2023 στην Ομόνοια, από αστυνομικούς της Υποδιεύθυνσης Ασφαλείας Αθηνών, δύο αλλοδαποί 40 και 36 ετών, ένας ανήλικος αλλοδαπός και μια 19χρονη ημεδαπή, κατηγορούμενοι για παράβαση του νόμου περί όπλων και περί εξαρτησιογόνων ουσιών.

Ειδικότερα, πρωινές ώρες της 1-1-2023, στην περιοχή της Ομόνοιας, οι ανωτέρω κατηγορούμενοι, εντοπιστήκαν από αστυνομικούς της Διεύθυνσης Ασφαλείας Αττικής που έσπευσαν στο σημείο, να διαπληκτίζονται μεταξύ τους, έχοντας στην κατοχή τους τα κάτωθι αντικείμενα :

Μαχαίρι συνολικού μήκους -54- εκατοστών

Αναδιπλούμενο μαχαίρι μήκους -15- εκατοστών

Αναδιπλούμενο μαχαίρι συνολικού μήκους 15,5 εκατοστών

Σιδερόβεργα μήκους -1,5- μέτρων

Σιδερογροθιά

Κατσαβίδι μήκους -20- εκατοστών

Ψαλίδι

Νάιλον συσκευασία που περιείχε κάνναβη συνολικού βάρους 7,5 γραμμαρίων

Άπαντες, ακινητοποιήθηκαν και οδηγήθηκαν στο Τμήμα Ασφαλείας Ομονοίας όπου συνελήφθησαν.

Οι συλληφθέντες, με τη σχηματισθείσα σε βάρος τους δικογραφία, οδηγήθηκαν στον κ. Εισαγγελέα Πλημμελειοδικών Αθηνών.

