Άνω Λιόσια: Αδέσποτες σφαίρες από ανήλικους

Χειροπέδες σε δύο ανήλικους πέρασαν οι αστυνομικοί στα Άνω Λιόσια.

Ανήλικοι συνελήφθησαν για άσκοπους πυροβολισμούς στην περιοχή των Άνω Λιοσίων. Πιστόλια και φυσίγγια στην κατοχή τους.

Όπως αναφέρει η ανακοίνωση της Αστυνομίας, "οι δύο ανήλικοι κατηγορούνται για παράβαση του νόμου περί όπλων. Συνελήφθησαν τα ξημερώματα 3 Ιανουαρίου 2023, από αστυνομικούς της Ο.Π.Κ.Ε. της Διεύθυνσης Ασφαλείας Αττικής στα Άνω Λιόσια.

Ειδικότερα, αστυνομικοί που κλήθηκαν στο σημείο εντόπισαν τους κατηγορούμενους και τους συνέλαβαν, καθώς νωρίτερα είχαν ενεργήσει άσκοπους πυροβολισμούς.

Στην κατοχή τους βρέθηκαν και κατασχέθηκαν:

πιστόλι,

γεμιστήρας με -6- φυσίγγια και

κάλυκας

Τα ευρήματα θα αποσταλούν στην Δ.Ε.Ε. για εργαστηριακή εξέταση.

Ο συλληφθέντες με τη δικογραφία που σχηματίστηκε σε βάρος τους από το Τμήμα Ασφαλείας Φυλής θα οδηγηθούν στον αρμόδιο κ. Εισαγγελέα".





