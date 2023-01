Ζώδια

Ζώδια - Λίτσα Πατέρα: η Αφροδίτη και οι προβλέψεις της Τρίτης (βίντεο)

Αναλυτικές προβλέψεις από την αστρολόγο της εκπομπής “Το Πρωινό”, Λίτσα Πατέρα, για κάθε ζώδιο.

"Η Αφροδίτη, μας κάνει να θέλουμε έρωτα και φέρνει τύχη" ανέφερε αρχικά η Λίτσα Πατέρα όταν ξεκίνησε να αναλύει τις καθημερινές αστρολογικές προβλέψεις.

Ακόμη, συμβουλεύει να αποφεύγονται οι εντάσεις, αλλά και να μην απογοητευόμαστε, καθώς ανοίγουν δρόμοι. Ακόμη πρέπει να δωθεί σημασία σε σημαντικές υποχρεώσεις.

Έχοντας δίπλα της την Μαρία Κορινθίου, η αστρολόγος της εκπομπής, ανέφερε τις αναλυτικές προβλέψεις της για κάθε ζώδιο.

Παρακολουθήστε τις καθημερινές αστρολογικές προβλέψεις από την Λίτσα Πατέρα, στην εκπομπή «Το Πρωινό»:





