Ελληνοτουρκικά - Πελώνη: η Τουρκία διαστρεβλώνει την πραγματικότητα

Η αναπληρώτρια κυβερνητική εκπρόσωπος για τις εκλογές, τις ελλείψεις στα φάρμακα και τα ελληνοτουρκικά.

«Η κυβέρνηση δεν κατεβάζει μολύβια, προχωράει σε παρεμβάσεις, συνεχίζει το έργο της, προχωρά τις μεταρρυθμίσεις, έχει μπροστά της νομοθετικό προγραμματισμό για τους επόμενους μήνες», είπε η αναπληρώτρια κυβερνητική εκπρόσωπος, Αριστοτελία Πελώνη, μιλώντας στο Πρώτο Πρόγραμμα.

«Μπήκαμε αισίως το 2023 που όλοι ευχόμαστε και ελπίζουμε ότι θα είναι μια καλύτερη χρονιά από όλες τις απόψεις. Εκ των πραγμάτων είναι εκλογική χρονιά. Η θητεία της κυβέρνησης πλησιάζει προς το τέλος της, οπότε όλοι βρίσκονται στη σχετική ετοιμότητα. Οι πολίτες έχουν διαμορφώσει άποψη μέχρι τώρα και θα διαμορφώσουν προφανώς και στην πορεία προς τις εκλογές για να κρίνουν συνολικά το έργο της κυβέρνησης αυτή την τετραετία. Αυτό που μπορώ να σας πω είναι ότι ο πρωθυπουργός έμεινε συνεπής στη δέσμευσή του για εκλογές στο τέλος της τετραετίας», είπε η κ. Πελώνη.

Ερωτηθείσα για το ζήτημα των ελλείψεων στα φάρμακα, η αναπληρώτρια κυβερνητική εκπρόσωπος ανέφερε ότι το πρόβλημα στην Ελλάδα είναι μικρότερο από ότι σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες, ενώ τόνισε ότι υπάρχει επάρκεια στα νοσοκομεία. «Η εντολή που έχει δοθεί πρώτον είναι να αυξηθούν όσο το δυνατόν περισσότερο οι εισαγωγές των συγκεκριμένων φαρμάκων και ταυτόχρονα να αυξηθεί η παραγωγή γενοσήμων και να εξαντληθεί κάθε δυνατότητα να παραχθούν», πρόσθεσε για τα μέτρα που έχουν παρθεί για την αντιμετώπιση του προβλήματος.

Αναφερόμενη στις εξελίξεις στο μέτωπο των ελληνοτουρκικών, η κ. Πελώνη είπε ότι η γείτονα χώρα επιχειρεί να διαστρεβλώσει την πραγματικότητα και να παρουσιάσει την Ελλάδα ως επιτιθέμενο. «Ξαναβλέπουμε μία πλειοδοσία δηλώσεων από την πλευρά των Τούρκων αξιωματούχων, επανάληψη απειλών και επανάληψη αμφισβήτησης κυριαρχικών δικαιωμάτων», συμπλήρωσε.

