Κόσμος

“Qatar Gate” - Παντσέρι: Αναβλήθηκε η απόφαση για την έκδοση της κόρης του

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Στις 16 Ιανουαρίου η απόφαση για την έκδοση ή μη στο Βέλγιο της κόρης του Πιέρ Αντόνιο Παντσέρι, της Σίλβια Παντσέρι. Που οφείλεται η αναβολή.

Το δικαστήριο της Μπρέσια ανέβαλε για τις 16 Ιανουαρίου την απόφαση για την έκδοση ή μη στο Βέλγιο της κόρης του Πιέρ Αντόνιο Παντσέρι, της Σίλβια Παντσέρι. Η αναβολή οφείλεται στο ότι δεν έφθασαν εγκαίρως τα αναγκαία στοιχεία σχετικά με υποτιθέμενο υπερπληθυσμό των βελγικών φυλακών, κάτι που είχε επικαλεσθεί ο συνήγορος υπεράσπισης για να μην εκδοθεί η πελάτισσά του.

Το Δεκέμβριο, οι βελγικές αρχές κατηγόρησαν τέσσερις ανθρώπους, που συνδέονται με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, ότι το Κατάρ, η χώρα που φιλοξένησε το Παγκόσμιο Κύπελλο Ποδοσφαίρου, τους προσέφερε μετρητά και δώρα για να επηρεάσει τη λήψη αποφάσεων.

Το Κατάρ αρνείται ότι έχει διαπράξει οποιοδήποτε αδίκημα.

Οι ύποπτοι είναι ο ιταλός πρώην ευρωβουλευτής Πιέρ Αντόνιο Παντσέρι, η ελληνίδα ευρωβουλευτής Εύα Καϊλή, ο πρώην βοηθός του Παντσέρι και μέλος του προσωπικού του Ευρωκοινοβουλίου Φραντσέσκο Τζόρτζι και ο ιταλός διευθυντής μη κυβερνητικής οργάνωσης Νικολό Φίγκα-Ταλαμάνγκα.

Ειδήσεις σήμερα:

Εθνική οδός: Καραμπόλα 6 αυτοκινήτων στον Αυλώνα (εικόνες)

Κλιματική αλλαγή: Χάσαμε το 1/3 του φετινού χειμώνα στην Ευρώπη

Νεκρό μωρό στη Βέροια: λύγισε ο παππούς της 29χρονης - πάω να του ανάψω το κερί του... (βίντεο)