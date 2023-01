Κόσμος

Βίνιτσα: Μπούκαρε στην εκκλησία και μαχαίρωσε τον ιερέα (εικόνες)

Ο ιερέας που δέχθηκε τη μαχαιριά χειρουργήθηκε και νοσηλεύεται στην εντατική.

Επίθεση με μαχαίρι από άγνωστο άνδρα δέχθηκε κληρικός μέσα στη Μητρόπολη της Βίνιτσα, στην Ουκρανία.

Ο δράστης μπήκε στην εκκλησία και άρχισε να αναποδογυρίζει τα πάντα. Ο ιερέας που βρισκόταν εκείνη την ώρα στον ναό άρχισε να του κάνει παρατηρήσεις, αλλά ο άγνωστος άνδρας δεν ανταποκρίθηκε και τον μαχαίρωσε στον λαιμό.

Η αστυνομία που έφτασε στο σημείο αναγκάστηκε να κάνει χρήση όπλων με αποτέλεσμα ο δράστης να τραυματιστεί στο πόδι και στη συνέχεια να συλληφθεί.

Οι έρευνες βρίσκονται σε εξέλιξη. Ο ιερέας χειρουργήθηκε και νοσηλεύεται στην εντατική σε νοσοκομείο της Βίνιτσα.

Η Ιερά Μητρόπολη Βίνιτσας σε ανακοίνωσή της για το περιστατικό τονίζει πως: «ανεξάρτητα από το πώς θα τελειώσει η έρευνα, για άλλη μια φορά ζητάμε από όλα τα μέσα μαζικής ενημέρωσης να σταματήσουν να υποδαυλίζουν το θρησκευτικό μίσος στην Ουκρανία».

