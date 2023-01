Κοινωνία

Missing alert για την εξαφάνιση 45χρονου - Φόβοι για τη ζωή του

Αγωνία για την εξαφάνιση 45χρονου. Πού και πότε χάθηκαν τα ίχνη του. Πώς μπορείτε να βοηθήσετε.

Συναγερμός έχει σημάνει στις Αρχές για την εξαφάνιση 45χρονου από την περιοχή Αρτεμισίου Αρκαδίας.

Η ανακοίνωση του "Χαμόγελου του Παιδιού":

Στις 10.11.2022, πρωινές ώρες, εξαφανίστηκε από την περιοχή του Αρτεμισίου Αρκαδίας, ο Ζιωτόπουλος Χαράλαμπος, 45 ετών. Το «Χαμόγελο του Παιδιού» ενημερώθηκε για την εξαφάνιση του Ζιωτόπουλου Χαράλαμπου σήμερα, 03.01.2023, και προχώρησε στη δημοσιοποίηση των στοιχείων του ενηλίκου κατόπιν αιτήματος της οικογένειας του, καθώς υπάρχουν σοβαρές ενδείξεις ότι η ζωή του βρίσκεται σε κίνδυνο.

Ο Ζιωτόπουλος Χαράλαμπος έχει ύψος 1.80 μ., έχει βάρος 100 kg, έχει καστανά κοντά μαλλιά και καστανά μάτια. Φορούσε μπλε τζιν παντελόνι και μπουφάν.

Οποιοσδήποτε έχει κάποια πληροφορία, παρακαλείται να επικοινωνήσει τηλεφωνικά με «Το Χαμόγελο του Παιδιού» όλο το 24ωρο, στην «Εθνική Γραμμή για τους Αγνοούμενους Ενήλικες – 1017», σε όλα τα Αστυνομικά Τμήματα της χώρας αλλά και μέσω της εφαρμογής Missing Alert app οπού υπάρχει ζωντανή ενημέρωση για την εξαφάνιση. Μπορείτε να την κατεβάσετε για Android κινητά εδώ https://bit.ly/missing-alert-android και για Apple κινητά εδώ https://bit.ly/missing-alert-apple

