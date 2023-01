Υγεία - Περιβάλλον

Δήμος Αθηναίων – dog parks: Δυο νέες προσθήκες στα ήδη υπάρχοντα

Που βρίσκονται τα δυο νέα dog parks και τι περιλαμβάνουν. Τι αναφέρει σε σχετική του δήλωση ο Κώστας Μπακογιάννης.

Στη δημιουργία δικτύου από πάρκα σκύλων - dog parks σε πυκνοδομημένες γειτονιές της Αθήνας, προχωρεί ο Δήμος Αθηναίων με την προσθήκη δύο νέων πάρκων στα ήδη τρία υπάρχοντα. Στον Νέο Κόσμο και συγκεκριμένα στον Λόφο Λαμπράκη -που πρόσφατα αναπλάστηκε στο μεγαλύτερο μέρος του- δημιουργήθηκε ένας μεγάλος χώρος παιχνιδιού, άσκησης και εκτόνωσης για τους τετράποδους φίλους μας. Το dog park που αναπτύσσεται σε μια έκταση 1,5 στρέμματος διαθέτει κατάλληλη περίφραξη και πόρτα ασφαλείας.

Στο πάρκο έχουν τοποθετηθεί όργανα επιδεξιότητας, όπως ξύλινα εμπόδια με αυξανόμενο ύψος, ξύλινη ράμπα, αλλά και διάδρομος - «πασαρέλα» με ανάβαση και κατάβαση, που διευκολύνουν τους σκύλους να διατηρούν την καλή φυσική τους κατάσταση, ενώ ταυτόχρονα συμβάλλουν στην κοινωνικοποίησή τους. Όπως σε όλα τα dog parks, η έκταση είναι μοιρασμένη σε δύο ζώνες για μικρόσωμους και μεγαλόσωμους σκύλους, ώστε να παίζουν με ασφάλεια στον χώρο.

Αντίστοιχης -υψηλών προδιαγραφών- σχεδίασης είναι και το νέο πάρκο σκύλων, έκτασης 5 στρεμμάτων, εντός του 'Αλσους Χωροφυλακής, επί της λεωφόρου Μεσογείων. Ο χώρος περιφράχτηκε και εντός του πάρκου που χωρίζεται και αυτό σε δύο ζώνες, τοποθετήθηκε ειδικός εξοπλισμός και όργανα εκγύμνασης: Ράμπα ανάβασης, συνεχόμενα εμπόδια με αυξανόμενο ύψος, τούνελ ευλυγισίας, καθώς και πατήματα από κορμούς δέντρων. Ο σύγχρονος αυτός εξοπλισμός είναι ειδικά μελετημένος για τη σωστή εκπαίδευση, αλλά και εκτόνωση των ζώων, με απαραίτητη προϋπόθεση την ενεργή συμμετοχή των συνοδών τους. Και τα δύο πάρκα διαθέτουν συνεχή παροχή πόσιμου νερού για τα ζώα, καθώς και χώρους με σκίαση και παγκάκια για τους συνοδούς. Τις βραδινές ώρες, ο φωτισμός είναι ενισχυμένος, με στόχο τη μέγιστη δυνατή ασφάλεια των επισκεπτών.

Σε σχετική του δήλωση , ο δήμαρχος Αθηναίων, Κώστας Μπακογιάννης ανέφερε, «Τα dog parks δεν ήταν απλώς μια ωραία και πρωτοποριακή ιδέα που είχαμε για την πόλη, ως δημοτική αρχή. Είναι η πρακτική απάντηση σε μια ουσιαστική ανάγκη, που έχουμε όλοι όσοι μοιραζόμαστε τη ζωή μας με αυτούς τους υπέροχους συντρόφους. Πλέον, ακόμη και μέσα σε πυκνοδομημένες γειτονιές, τα σκυλάκια μας έχουν τους δικούς τους αποκλειστικούς χώρους. Ανοικτούς και ασφαλείς, βάσει συγκεκριμένων αυστηρών προδιαγραφών. Κατάλληλους για παιχνίδι, εκτόνωση και κοινωνικοποίηση. Με την προσθήκη αυτών των δύο νέων πάρκων, στον Λόφο Λαμπράκη και στο 'Αλσος της Χωροφυλακής, φτάσαμε ήδη τα πέντε dog parks, και συνεχίζουμε» σημείωσε ο κ Μπακογιάννης.

