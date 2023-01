Κοινωνία

ΑΤ Κερατέας: Κρατούμενος γρονθοκόπησε αστυνομικούς κι απέδρασε

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Μέσα στο ΑΤ, την ώρα της απόδρασης υπήρχε μονό μια γυναίκα αξιωματικός και ένας αστυνομικός που εκτελεί υπηρεσία γραφείου με σοβαρά προβλήματα υγείας.

Ένας κρατούμενος ινδικής καταγωγής, κατάφερε να αποδράσει από το ΑΤ Κερατέας, γρονθοκοπώντας τους 2 αστυνομικούς που βρισκόταν στο τμήμα, όταν του έβγαλαν τις χειροπέδες για να υπογράψει.

Θα πρέπει να σημειωθεί ότι μέσα στο Α.Τ εκείνη τι στιγμή, βρισκόταν μόνο μια γυναίκα αξιωματικός κι ένας αστυνομικό που εκτελεί υπηρεσία γραφείου, αφού αντιμετωπίζει προβλήματα υγείας.

Αυτή τη στιγμή, βρίσκεται σε εξέλιξη επιχείρηση της ΕΛ.ΑΣ προκειμένου να βρει και να συλλάβει τον Ινδό δραπέτη.

Ο πρόεδρος της Ένωσης Αστυνομικών Υπαλλήλων Νοτιοανατολικής Αττικής κ. Γιώργος Καλλιακμάνης, δήλωσε σχετικά, «πως είναι δυνατόν μια γυναίκα αστυνομικός μαζί με έναν αστυνομικό που εκτελεί υπηρεσία γραφείου, λόγω σοβαρών προβλημάτων υγείας να συγκρατήσουν έναν μαινόμενο κρατούμενο;Η ενίσχυση των αστυνομικών τμημάτων είναι επιβεβλημένη έτσι ώστε οι αστυνομικοί που υπηρετούν στα τμήματα τάξης και ασφάλειας να μην εκτίθενται».

Ειδήσεις σήμερα:

Εθνική οδός: Καραμπόλα 6 αυτοκινήτων στον Αυλώνα (εικόνες)

Αίγυπτος: σαρκοφάγος που πουλήθηκε παράνομα στο εξωτερικό επέστρεψε στο Κάιρο (βίντεο)

Νεκρό μωρό στη Βέροια: λύγισε ο παππούς της 29χρονης - πάω να του ανάψω το κερί του... (βίντεο)