Αθλητικά

Τζόκοβιτς: Είμαι χαρούμενος που επέστρεψα στην Αυστραλία

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Η τριετής απαγόρευση εισόδου στην Αυστραλία, καταργήθηκε τον Νοέμβριο και ο Νόλε θα δώσει το παρών στο Australian Open.

Ο Νόβακ Τζόκοβιτς σημείωσε την πρώτη νίκη για τη φετινή σεζόν με την επιστροφή του στην Αυστραλία, νικώντας σήμερα (3/1) με 6-3,6-2 τον Γάλλο Κονστάντ Λεστιέν, μέσα σε 76 λεπτά, στο Adelaide International 1.

Ο 35χρονος Σέρβος απελάθηκε την παραμονή του Australian Open του 2022 επειδή δεν είχε εμβολιαστεί κατά της Covid-19, και έλαβε τριετή απαγόρευση ταξιδιού για τη χώρα, η οποία καταργήθηκε τον Νοέμβριο.

Αφού έγινε δεκτός από τους φιλάθλους κατά τη διάρκεια μιας σπάνιας εμφάνισης στο διπλό τη Δευτέρα, ο 21 φορές πρωταθλητής Grand Slam, ξεκίνησε τις προετοιμασίες του για το Australian Open (16-29), απέναντι στον Γάλλο Λεστιέν.

«Πρέπει να πω, είμαι χαρούμενος που επέστρεψα στην Αυστραλία, σας ευχαριστώ όλους που ήρθατε», είπε ο Τζόκοβιτς στο γήπεδο. «Σας ευχαριστώ που μου κάνατε το καλωσόρισμα που δεν μπορούσα παρά να ευχηθώ. Αν πρέπει να διαλέξω μια χώρα όπου είχα τη μεγαλύτερη επιτυχία, η οποία με αντιμετώπισε με τον καλύτερο τρόπο όσον αφορά το τένις, αυτή είναι εδώ. Κέρδισα το πρώτο μου Grand Slam εδώ το 2008 και έχω εννέα Australian Open . Είχα επίσης μερικά επικά ματς. Η Αυστραλία ήταν το μέρος όπου παίζω το καλύτερο μου τένις και ανυπομονώ να έρθω εδώ. Οι συνθήκες πέρυσι ήταν όπως ήταν και δεν ήταν εύκολο για κανέναν, αλλά είμαι χαρούμενος που βρίσκομαι εδώ, επικεντρώνομαι στο τένις και απολαμβάνω ο χρόνος μου μαζί σας παιδιά», τόνισε ο Τζόκοβιτς.

Ειδήσεις σήμερα:

Εθνική οδός: Καραμπόλα 6 αυτοκινήτων στον Αυλώνα (εικόνες)

Κλιματική αλλαγή: Χάσαμε το 1/3 του φετινού χειμώνα στην Ευρώπη

Νεκρό μωρό στη Βέροια: λύγισε ο παππούς της 29χρονης - πάω να του ανάψω το κερί του... (βίντεο)