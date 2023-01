Υγεία - Περιβάλλον

Κοζάνη: Εσπευσμένα στο ΑΧΕΠΑ και η μικρότερη αδερφή του 3χρονου που διασωληνώθηκε

Το κοριτσάκι παρουσίασε και αυτό έντονα συμπτώματα αναπνευστικής δυσχέρειας, όπως και ο κατά 1 χρόνο μεγαλύτερος αδερφός της που μεταφέρθηκε με αεροδιακομιδή στην Αθήνα.

Με έντονα συμπτώματα αναπνευστικής δυσχέρειας μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, στο νοσοκομείο ΑΧΕΠΑ της Θεσσαλονίκης, ένα δίχρονο κοριτσάκι που νοσηλευόταν στην Παιδιατρική κλινική του νοσοκομείου Κοζάνης.

Ο διοικητής του νοσοκομείου Κοζάνης Δημήτρης Σιόλος, μιλώντας στο ΑΠΕ-ΜΠΕ, ανέφερε ότι το κοριτσάκι και το τρίχρονο αγόρι που μεταφέρθηκε διασωληνωμένο σε νοσοκομείο της Αθήνας, ανήκουν στην ίδια οικογένεια.

Τα δυο παιδιά μετέφεραν, τα μεσάνυχτα, στο νοσοκομείο της Κοζάνης, οι γονείς τους, με συμπτώματα αναπνευστικής δυσχέρειας,

