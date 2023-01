Αθλητικά

Ρονάλντο: Αναζητεί προσωπικό για τη νέα του έπαυλη και δίνει μισθό “μαμούθ”

«Φρενίτιδα» με την αγγελία του σούπερσταρ. Πόσα χρήματα δίνει ο Ρονάλντο.



Μπορεί ο Κριστιάνο Ρονάλντο να μετακομίζει στη Σαουδική Αραβία για λογαριασμό της Αλ Νασρ που του προσέφερε γη και ύδωρ προκειμένου να τον κάνει δικό της, ωστόσο ο Πορτογάλος σούπερσταρ φαίνεται να δίνει έμφαση στη νέα έπαυλη που ετοιμάζει στη Λισαβόνα.

Σύμφωνα με την Corriere dello Sport, ο κορυφαίος ποδοσφαιριστής είναι μια ανάσα λίγο πριν από τα εγκαίνια της νέας του βίλας στην περιοχή Κασκάις, έξω από τη Λισαβόνα και όπως αναφέρουν δημοσιεύματα ψάχνει προσωπικό. Πρόκειται για ένα εντυπωσιακό οίκημα, αξίας 21.000.000 ευρώ και επιφάνειας 3.000 τετραγωνικών μέτρων, εξοπλισμένο με γήπεδα τένις, εσωτερική και εξωτερική πισίνα, γυμναστήριο, τεράστιο γκαράζ για 20 αυτοκίνητα και έξυπνο σύστημα θέρμανσης.

Έτσι λοιπόν, για αυτό το τεράστιο οίκημα ο «CR7» και η σύζυγός του, Χεορχίνα, αναζητούν υπαλλήλους που θα φροντίζουν να βρίσκονται όλα στην εντέλεια, όπως μπάτλερ, μάγειρα κ.λ.π. Μάλιστα, σύμφωνα με το δημοσίευμα, ο μισθός που προσφέρεται φτάνει τα 6.000 ευρώ τον μήνα, δηλαδή 72.000 ευρώ το χρόνο.

