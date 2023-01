Πολιτική

Ο Πρωθυπουργός και η σύζυγός του γευμάτισαν με το ζεύγος Αναστασιάδη (εικόνες)

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης επανέλαβε τη στήριξή του σε μία δίκαιη και βιώσιμη λύση του Κυπριακού.





Ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης και η σύζυγός του Μαρέβα Γκραμπόφσκι - Μητσοτάκη παρέθεσαν το μεσημέρι γεύμα στον Πρόεδρο της Κυπριακής Δημοκρατίας Νίκο Αναστασιάδη και τη σύζυγό του Άντρη Αναστασιάδου.

Ο πρωθυπουργός ευχαρίστησε τον κ. Αναστασιάδη για την πολυετή στενή συνεργασία τόσο σε διμερές επίπεδο όσο και στο επίπεδο της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Τονίστηκε επίσης ότι η Ελλάδα και η Κυπριακή Δημοκρατία αποτελούν πυλώνες ασφάλειας και σταθερότητας στην Ανατολική Μεσόγειο, ως υπεύθυνες δυνάμεις προσηλωμένες στο Διεθνές Δίκαιο και στους κανόνες που απορρέουν από αυτό.

Ο πρωθυπουργός επανέλαβε την στήριξή του σε μία δίκαιη και βιώσιμη λύση του Κυπριακού.

