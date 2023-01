Υγεία - Περιβάλλον

Μητσοτάκης για πρόγραμμα “Φώφη Γεννηματά”: Περισσότερες από 4000 γυναίκες διαγνώστηκαν έγκαιρα

«Ένα ραντεβού δεν πρέπει να χάσεις», αναφέρει στην ανάρτησή του στο Twitter ο πρωθυπουργός.

Περισσότερες από 4.000 γυναίκες έχουν διαγνωστεί έγκαιρα και σήμερα κάνουν θεραπεία, τονίζει ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης σε ανάρτησή του στο Twitter - που συνοδεύεται από σχετικό βίντεο - αναφερόμενος στο πρόγραμμα «Φώφη Γεννήματα».

Ο κ. Μητσοτάκης επισημαίνει ότι γι’ αυτές τις γυναίκες το ραντεβού αυτό για την μαστογραφία μπορεί να τους έσωσε τη ζωή και καταλήγει λέγοντας ότι «είναι ένα ραντεβού που δεν πρέπει να χάσεις».

Ο κ. Μητσοτάκης αναφέρει συγκεκριμένα στην ανάρτηση του:

Mέσω του προγράμματος Φώφη Γεννηματά, περισσότερες από 4.000 γυναίκες έχουν διαγνωστεί έγκαιρα και σήμερα κάνουν θεραπεία. Για αυτές τις γυναίκες, το ραντεβού αυτό μπορεί να τους έσωσε τη ζωή.

