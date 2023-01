Υγεία - Περιβάλλον

Βρετανία: Σοβαρές ελλείψεις σε φάρμακα για την γρίπη και το κρυολόγημα

Σοβαρές είναι οι ελλείψεις σε φάρμακα για το κρυολόγημα και την εποχιακή γρίπη λόγω της έξαρσης των ιώσεων και στη Βρετανία με τους απελπισμένους πολίτες να πηγαίνουν από φαρμακείο σε φαρμακείο ώστε να προμηθευτούν το φάρμακο που ζητούν.

Τα φαρμακεία έχουν επιβεβαιώσει πως έχουν ξεμείνει από αρκετά φάρμακα εν μέσω «ακραίας ζήτησης» και ανησυχιών ότι το Ηνωμένο Βασίλειο θα μπορούσε σύντομα να δεχτεί διπλό «χτύπημα» από το συνδυασμό γρίπης και κορονοϊού, όπως επισημαίνει η Daily Mail.

Φαρμακοποιοί στη Βόρεια Ιρλανδία αναφέρουν επίσης πως αντιμετωπίζουν ελλείψεις σε φάρμακα μετά την τεράστια αύξηση της ζήτησης για θεραπείες που σχετίζονται με το κρυολόγημα και τη γρίπη.

Η είδηση για ελλείψεις στα φάρμακα έρχεται την ώρα που ένα νέο στέλεχος του κορονοϊού «άκρως μολυσματικό» έχει κάνει την εμφάνισή του και το οποίο έχει εντοπιστεί ήδη σε 25 ασθενείς στο Ηνωμένο Βασίλειο.

Το στέλεχος - με το όνομα XBB.1.5 - έχει προκαλέσει συναγερμό στις ΗΠΑ για τη γρήγορη εξάπλωσή του με τις νοσηλείες να έχουν αυξηθεί

