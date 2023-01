Κοινωνία

Νεκρό μωρό στη Βέροια: Θα είχε τα πρώτα του γενέθλια την Τετάρτη

Ο παππούς της 29χρονης στον ΑΝΤ1 για την τραγωδία με την άρρωστη εγγονή του. Η κατάθεσή της και η τραγική ειρωνεία.

Ρεπορτάζ: Αλεξάνδρα Χατζηγεωργίου, Βαγγέλης Κοκολάκος

«Άφησε με τώρα να ανάψω ένα κεράκι στο παιδί», λέει κλαίγοντας ο παππούς της 29χρονης που κατηγορείται ότι πέταξε το παιδί της στον Αλιάκμονα.

Δεν αντέχει. Λυγίζει. Ήταν όλη του η ζωή. Το 11 μηνών κοριτσάκι ήταν το πρώτο του δισέγγονο. Πλέον έχει φύγει από τη ζωή και η εγγονή του είναι στη φυλακή.

«Το αγαπούσε το παιδί η μάνα. ‘Ήταν στοργική, το καθάριζε. Δεν είπε τίποτα. Πήρε το ταξί και έφυγε. Μετά ούτε ξέρουμε πού πήγε ούτε τι έκανε. Γύρισε την Κυριακή και της λέω ‘που είναι το μωρό;’ και μου λέει ‘εκεί που είναι, καλά είναι. Μια χαρά είναι το παιδί’. Παίρνω τηλέφωνό την ασφάλεια και ήρθανε την πήραν», λέει ο παππούς της 29χρονης στον ΑΝΤ1.

Μιλώντας αποκλειστικά στον ΑΝΤ1 ο παππούς της 29χρονης, υποστήριξε ότι η νεαρή αντιμετώπιζε προβλήματα ψυχιατρικής φύσεως τα τελευταία τουλάχιστον 14 χρόνια. Την παρακολουθούσε κοινωνικός λειτουργός με εισαγγελική εντολή, ωστόσο είχε να φανεί στο σπίτι από τον περασμένο Αύγουστο. Ο Δήμος και ο αρμόδιος αντιδήμαρχος δεν έχουν τοποθετηθεί σχετικά με το ζήτημα.

«Έπαιρνε τα φάρμακα της. Δεν είναι είχε ξανανοσηλευτει. Όταν τα έπαιρνε ήταν μια χαρά. Όταν δεν τα έπαιρνε ξανά εισαγγελική ξανά να νοσηλευτεί», συμπληρώνει ο παππούς.

Τραγική ειρωνεία; Την Τετάρτη οπότε και αναμένεται να απολογηθεί η 29χρονη θα ήταν τα πρώτα γενέθλια για το 11 μηνών παιδί.

«Είχαν ετοιμασίες για τα γενέθλια παίρνανε πράγματα. Ήταν χαρούμενοι», δηλώνει ο πρόεδρος του Σταυρού Ημαθίας στον ΑΝΤ1.

Σύμφωνα με πληροφορίες, οι αστυνομικοί της Ασφάλειας Βέροιας έχουν καταλήξει στο δρομολόγιο της 29χρονης. Κάλεσε ταξί στον Σταυρό Ημαθίας την παραμονή της Πρωτοχρονιάς.

Με ταξί έφτασε στη Βέροια. Περπάτησε λίγα μέτρα και έφτασε στην πιάτσα Αγίου Αντωνίου. Στις τέσσερις πάρα τέταρτο πήρε δεύτερο ταξί και διένυσε μια διαδρομή πέντε λεπτών μέχρι το φράγμα του Αλιάκμονα.

Το μωρό βρέθηκε μέσα στα παγωμένα νερά του Αλιάκμονα λίγα μέτρα παρακάτω στο δεύτερο φράγμα.

«Δεν σκότωσα το παιδί μου. Μου είπαν ότι κατέληξε. Δεν ξέρω τι έγινε», φέρεται να κατέθεσε η 29χρονη, που αρνείται τις κατηγορίες και αύριο αναμένεται να υποστηρίξει ενώπιον των ανακριτικών Αρχών ότι το παιδί της μπουσούλησε και έπεσε μόνο του στο νερό, χωρίς να μπορεί να το βοηθήσει.

