Λεβαδειακός – Παναθηναϊκός: Δακρυγόνα, πανικός και ασθενοφόρο στο γήπεδο

Ξέφυγε η κατάσταση στο γήπεδο στο ημίχρονο του αγώνα Λεβαδειακός - Παναθηναϊκός.

Απίστευτες καταστάσεις στο Δημοτικό Στάδιο Λιβαδειάς στο ημίχρονο του εν εξελίξει αγώνα ανάμεσα στον Λεβαδειακό και τον Παναθηναϊκό για την 16η αγωνιστική της Super League. Με το που σφύριξε ο διαιτητής Τσακαλίδης για να πάνε οι δύο ομάδες στα αποδυτήρια, δυνάμεις της Αστυνομίας (κι ενώ δεν υπήρξε κάποιο επεισόδιο) έριξαν ξαφνικά δακρυγόνα στον πυρήνα των οπαδών του Παναθηναϊκού στις Θύρες 4 και 5.

Δημιουργήθηκε πανικός, με εκατοντάδες οπαδούς να μετακινούνται προς τα δεξιά για να αποφύγουν τα χημικά και πολλούς εξ αυτών να πηδούν μέσα στον αγωνιστικό χώρο για να γλιτώσουν από την οσμή και την αποπνικτική ατμόσφαιρα.

Ένας φίλαθλος του Παναθηναϊκού υπέστη λιποθυμικό επεισόδιο κι έπεσε στον αγωνιστικό χώρο, αδυνατώντας να αναπνεύσει κανονικά. Μετά από δέκα λεπτά κι αφού ανέκτησε τις αισθήσεις του κι έκανε προσπάθειες για να σηκωθεί, μπήκε στο γήπεδο ασθενοφόρο το οποίο τον παρέλαβε για να διακομισθεί στο νοσοκομείο. Μετά από 15 λεπτά η κατάσταση ηρέμησε, με τον κόσμο να επιστρέφει στην εξέδρα.

