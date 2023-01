Αθλητικά

ΟΦΗ - Βόλος: One Κλέι-man show! (εικόνες)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Χωρίς νικητή και χωρίς γκολ το πρώτο ματς του 2023 στη Super League 1.

Στο ισόπαλο 0-0 έμειναν ο ΟΦΗ και ο Βόλος στο «Θ. Βαρδινογιάννης» στο πλαίσιο της 16ης αγωνιστικής της Super League, με τον γκολκίπερ της θεσσαλικής ομάδας, Μπόρις Κλέιμαν να κατεβάζει... ρολά και να χαρίζει με τις επεμβάσεις του έναν πολύ σημαντικό βαθμό για τους Βολιώτες, στην προσπάθεια που κάνουν για να παραμείνουν στην εξάδα των play off.

Ο ΟΦΗ ξεκίνησε δυνατά τον αγώνα, ψάχνοντας ένα γρήγορο γκολ και στο 8’ πάτησε στην περιοχή του Βόλου, όταν από ωραία συνεργασία των Νέιρα και Τοράλ, ο Ντίκο βρέθηκε σε θέση βολής και πλάσαρε από τα δεξιά, αλλά αστόχησε.

Στο 13’ Νέιρα εκτέλεσε φάουλ από τα αριστερά, ο Διαμαντής πήρε την κεφαλιά, όμως ήταν άστοχος, ενώ στο 29’ ο Κλέιμαν έδειξε πολύ καλά αντανακλαστικά και μπλόκαρε τη νέα κεφαλιά του στόπερ του ΟΦΗ.

Πέντε λεπτά αργότερα (34’) ο Λάρσον δοκίμασε το πόδι του από μακριά δεξιά εκτός περιοχής, αλλά δεν απείλησε τον Κλέιμαν, ενώ στο 43’ η κεφαλιά του Ντίκο από πλάγια θέση έφυγε άουτ.

Στο 45’ ο Νέιρα έβγαλε μπαλιά στην πλάτη της άμυνας του Βόλου προς τον Ντίκο, ο οποίος πέρασε τον Κλέιμαν, αλλά την ύστατη ώρα δεν μπόρεσε να νικήσει τον γκολκίπερ της θεσσαλικής ομάδας και τους στόπερ. Στην εξέλιξη της φάσης η κεφαλιά του Νέιρα, αποκρούστηκε πάνω στη γραμμή από τον Άλχο.

Στο 61’ ο ΟΦΗ σκόραρε με τον Λάρσον, όμως έπειτα από τον έλεγχο του VAR Κωνσταντίνου Περράκη (Αθηνών), το γκολ δεν μέτρησε, καθότι ο Νέιρα στο ξεκίνημα της φάσης, πριν γυρίσει την μπάλα προς τον Σουηδό φουλ μπακ.

Ο ΟΦΗ συνέχισε να πιέζει, αλλά ξόδεψε όλες τις ευκαιρίες που δημιούργησε. Στο 83’ το σουτ του Τσιλιανίδη έφυγε άουτ, ενώ στο 89’ ο Κλέιμαν έκανε την απόκρουση του αγώνα...σταματώντας εντυπωσιακά την εξ επαφής κεφαλιά του Περέα και χαρίζοντας στην ομάδα του το βαθμό της ισοπαλίας.

Διαιτητής: Άγγελος Ευαγγέλου (Αθηνών)

Κίτρινες: Πασαλίδης, Μεγιάδο, Βούρος - Εσκοβάλ, Πίρινεν,

Οι συνθέσεις των δύο ομάδων:

ΟΦΗ (Βάλντας Νταμπράουσκας): Μανδάς, Πασαλίδης (83’ Ντουρμισάι), Βούρος, Διαμαντής, Λάρσον, Μεγιάδο, Ντιουσέ (76’ Περέα), Μπαλογιάννης, Τοράλ, Νέιρα (82’ Τσιλιανίδης), Ντίκο (76’ Γκερέρο).

ΒΟΛΟΣ (Κώστας Μπράτσος): Κλέιμαν, Άλχο, Εσκοβάλ, Πίρινεν, Λούνα, Μπαριέντος, Μεταξάς, Νοκέρ (36’ λ.τρ. Καρτάλης, 61’ Ουές), Ντέλετιτς, Μεθκίδα (65’ Σιέλης), Κούτσιας.

Ειδήσεις σήμερα:

Αίγυπτος: σαρκοφάγος που πουλήθηκε παράνομα στο εξωτερικό επέστρεψε στο Κάιρο (βίντεο)

Κορονοϊός - Κίνα: Η ΕΕ συγκαλεί τον μηχανισμό αντιμετώπισης κρίσεων - Στο “τραπέζι” νέα μέτρα

Ελλείψεις φαρμάκων – Λουράντος: Φταίει και η κακή τιμολογιακή πολιτική της Κυβέρνησης