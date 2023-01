Αθλητικά

Πελέ: Ο “Βασιλιάς” του ποδοσφαίρου στη τελευταία του κατοικία (εικόνες)

Από εδώ και στο εξής η σορός του Πελέ θα βρίσκεταιστο Μνημείο Οικουμενικής Νεκρόπολης , «αντικρίζοντας» την αγαπημένη του «Vila Belmiro». Ο Πελέ είχε αγοράσει 19 χρόνια πριν από το θάνατό του, ένα δωμάτιο στην Οικουμενική Νεκρόπολη της πόλης-λιμάνι στη νοτιοανατολική Βραζιλία. Ο τρεις φορές παγκόσμιος πρωταθλητής είπε το 2003 ότι ήθελε να ξεκουραστεί σε αυτό το μέρος γιατί «δεν έμοιαζε με νεκροταφείο» και θα του έφερνε «πνευματική ειρήνη και ηρεμία», όπως ανέφερε ο βραζιλιάνικος Τύπος τις τελευταίες ημέρες.

Πράγματι, η νεκρόπολη μοιάζει από έξω μάλλον σαν ένα μεγάλο ξενοδοχείο, με τους 14 ορόφους και τη λευκή πρόσοψη. Αλλά προσφέρει 18.000 τάφους για να φιλοξενήσει τα φέρετρα του νεκρού και ένα μέρος για τις τεφροδόχους που περιέχουν τη στάχτη. Η σορός του Πελέ θα αναπαυθεί σε ένα μαυσωλείο ειδικά σχεδιασμένο για αυτόν, 200 τ.μ., που θυμίζει γήπεδο ποδοσφαίρου, με τον συνθετικό χλοοτάπητα και τις φωτογραφίες του «Βασιλιά», επιβεβαίωσε στο γαλλικό πρακτορείο ειδήσεων (AFP) ο υπεύθυνος επικοινωνίας του νεκροταφείου.

Σύμφωνα με την ιστοσελίδα του νεκροταφείου, τα μαυσωλεία καθιστούν δυνατή τη «δημιουργία χώρων διακοσμημένων» από συγγενείς και την «προσωποποίηση της μνήμης της οικογένειας». Το δωμάτιο που απέκτησε ο Πελέ βρίσκεται στον πρώτο όροφο του κτιρίου και προορίζεται να γίνει τόπος προσκυνήματος. Η κατασκευή του κάθετου νεκροταφείου ξεκίνησε το 1983 και εγκαινιάστηκε το 1991.

Η πολυτελής εγκατάσταση που σχεδιάστηκε από έναν Αργεντινό επιχειρηματία καταλαμβάνει τέσσερα εκτάρια γης και προσφέρει αίθουσες διαλογισμού, σουίτες ανάπαυσης, εστιατόριο που λειτουργεί όλο το 24ωρο, παρεκκλήσι, μουσείο αυτοκινήτων, πτηνοτροφείο και λιμνούλα με ψάρια.

Σε αυτό το νεκροταφείο είναι επίσης η κόρη του Σάντρα Αράντες, που πέθανε από καρκίνο το 2006, ο αδερφός του Ζαίρ Αράντες, , και ο πρώην επιθετικός Αντόνιο Γουίλσον Ονόριο, γνωστός ως "Coutinho", που έπαιξε δίπλα στον Πελέ το 1962 και το 1963.

Το τελευταίο αντίο στο θρύλο

Ο Λούλα ντα Σίλβα έφτασε σήμερα (14:00 ώρα Ελλάδας) στην πόλη Σάντος προκειμένου να αποτίσει φόρο τιμής στον Πελέ. Ξεκίνησε η μεταφορά του φέρετρου στο νεκροταφείο.

Φτάνοντας κοντά στο στάδιο με ελικόπτερο, ο Λούλα, συνοδευόμενος από την πρώτη κυρία Ροζάντελα ντα Σίλβα και τον υπουργό Μάρτσιο Φράνκα είπε αμέσως τα συλλυπητήριά του στη χήρα του Πελέ όταν έφτασε κάτω από τη μεγάλη τέντα όπου εκτίθεται το φέρετρο. Στάθηκε δίπλα στο φέρετρο του Πελέ, ντυμένο με μια βραζιλιάνικη σημαία, στο κέντρο του γηπέδου ποδοσφαίρου.

«Λίγοι Βραζιλιάνοι έκαναν γνωστό το όνομα της χώρας μας όσο εκείνος», είπε ο Λούλα την περασμένη εβδομάδα μετά τον θάνατο του Πελέ. Στη συνέχεια, ο αρχηγός του κράτους παρακολούθησε μια σύντομη θρησκευτική τελετή μπροστά στο φέρετρο του Πελέ πριν από την αναχώρηση της νεκρώσιμης πομπής στους δρόμους της Σάντος, η οποία ξεκίνησε λίγο μετά τις 15:00-και θα διαρκέσει μία ώρα-, και στη συνέχεια την ταφή.

Η τρίτη σύζυγος του Πελέ, Μαρτσία Τσιμπέλε Αόκι, ντυμένη στα μαύρα και με δάκρυα, πέρασε το χέρι της πάνω από το κεφάλι του ποδοσφαιριστή που παντρεύτηκε το 2016. Τρία από τα έξι επιζώντα παιδιά του Πελέ ήταν παρόντες. Οι συγγενείς του απέτισαν συγκινητικό φόρο τιμής, κρατώντας τα χέρια γύρω από το φέρετρό του σε προσευχή.





Περισσότεροι από 230.000 άνθρωποι-σύμφωνα με τη Σάντος- πέρασαν από χθες στις 15:00 όταν ξεκίνησε το λαϊκό προσκύνημα στον Πελέ, στο γήπεδο της Σάντος «Vila Belmiro».

Να σημειωθεί ότι η μητέρα του , πάσχοντας από γνωστικές διαταραχές, αγνοεί τον θάνατο του γιου της.

Ο Πελέ, πέρασε ένα μήνα στο νοσοκομείο Albert Einstein στο Σάο Πάολο μέχρι τον θάνατό του την Πέμπτη σε ηλικία 82 ετών από νεφρική και καρδιακή ανεπάρκεια, βρογχοπνευμονία και αδενοκαρκίνωμα του παχέος εντέρου, σύμφωνα με το πιστοποιητικό θανάτου που δημοσιεύουν τα τοπικά μέσα ενημέρωσης.

