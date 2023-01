Life

ANT1: Οι πρωτιές και τα highlights για το 2022

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Πάνω από 30 χρόνια, ο ΑΝΤ1 αποτελεί ισχυρή δύναμη στον χώρο της τηλεόρασης και σταθερή επιλογή για το τηλεοπτικό κοινό.

Πάνω από 30 χρόνια, ο ΑΝΤ1 αποτελεί ισχυρή δύναμη στον χώρο της τηλεόρασης και σταθερή επιλογή για το τηλεοπτικό κοινό.

Κάθε χρόνο, επενδύει σε ένα πολυσυλλεκτικό πρόγραμμα για όλη την οικογένεια, με βασικό άξονα την ποιοτική ψυχαγωγία και την αξιόπιστη ενημέρωση.

«Το Πρωινό», σταθερή αξία

Με ενδιαφέροντα θέματα, αποκλειστικά ρεπορτάζ και συναντήσεις με αγαπημένα πρόσωπα, το «Πρωινό» ήταν η πιο απολαυστική πρωινή ομάδα για το 2022, καταγράφοντας πρωτιά τόσο στο δυναμικό κοινό 18-54 με μέσο όρο 14,3%, όσο και στο γενικό σύνολο με 16,3%.

Καθ' όλη τη διάρκεια της χρονιάς, κατέγραψε υψηλές «πτήσεις» στις γυναίκες, καθώς σε επιμέρους κοινό έφτασε, κατά μέσο όρο, μέχρι και 20,7%.

Το «Rouk Zouk», κλασικά στην κορυφή

Το «Rouk Zouk», με τη Ζέτα Μακρυπούλια, ήταν το κορυφαίο τηλεπαιχνίδι για το 2022, τόσο στο δυναμικό κοινό 18-54, με μέσο όρο 19,3%, όσο και στο γενικό σύνολο με 18,8%.

Οι τηλεθεατές «ρουκζούκαραν» κάθε μεσημέρι στον ΑΝΤ1, δίνοντας την πρώτη θέση στο αγαπημένο τηλεπαιχνίδι, με τις γυναίκες ηλικίας 25-34 να σημειώνουν 24,5%, και τους άνδρες της ίδιας ηλικιακής ομάδας να φτάνουν το 24,3%.

«ΡΑΔΙΟ ΑΡΒΥΛΑ» και «VINYΛΙΟ», φανατική συνήθεια

Πρωτιά στη ζώνη προβολής του και σταθερά πολύ υψηλές επιδόσεις σε όλα τα κοινά κατέγραψε καθημερινά το «ΡΑΔΙΟ ΑΡΒΥΛΑ» και το 2022. Η εκπομπή του Αντώνη Κανάκη με τους Γιάννη Σερβετά και Χρήστο Κιούση υπερίσχυσε του ανταγωνισμού στο δυναμικό κοινό 18-54 με μέσο όρο 21%, αλλά και στο γενικό σύνολο με 18,1%. Στους άνδρες ηλικίας 18-24 οι «Ράδιο Αρβύλα» σκόραραν 34,3%, ενώ στις γυναίκες 45-54 έφτασαν το 20,9%.

Πρωτιά στη ζώνη προβολής του σημείωσε και το «VINYΛΙΟ» με μέσο όρο 17,9% στο δυναμικό κοινό 18-54. Τα απολαυστικά και νοσταλγικά αφιερώματα της παρέας από τη Θεσσαλονίκη σημείωσαν 26,8% στους άνδρες ηλικίας 18-24, ενώ στις γυναίκες 45-54 κατέγραψαν 18,1%.

Ο «Εκατομμυριούχος» επέστρεψε με τον Γρηγόρη Αρναούτογλου και μονοπώλησε την τηλεθέαση

Το απόλυτο τηλεπαιχνίδι γνώσεων επέστρεψε δυναμικά μέσα από τον ΑΝΤ1 και ο μοναδικός Γρηγόρης Αρναούτογλου πάτησε γκάζι στην κούρσα της τηλεθέασης, τερματίζοντας πρώτος.

Από τον Απρίλιο 2022 έως και τον Δεκέμβριο 2022, το «Ποιος Θέλει να γίνει Εκατομμυριούχος;» μονοπώλησε το ενδιαφέρον των τηλεθεατών κυριαρχώντας τόσο στο δυναμικό κοινό 18-54, όσο και στο γενικό σύνολο με μέσο όρο 18,8% και 19%, αντίστοιχα. Καθ’ όλη τη διάρκεια της προβολής του, κατέγραψε υψηλές «πτήσεις» τόσο στις γυναίκες, όσο και στους άντρες, σημειώνοντας σε επιμέρους ανδρικό κοινό 20,9% , ενώ σε επιμέρους γυναικείο κοινό σκόραρε μέχρι και 19,3%.

«The 2Night Show», το διαχρονικότερο talk show της ελληνικής τηλεόρασης, #1 στην τηλεθέαση

Με ξεχωριστούς καλεσμένους και εξομολογήσεις που συζητήθηκαν πολύ, το «The 2Night Show» με τον Γρηγόρη Αρναούτογλου ήταν το #1 talk show του α’ μισού της φετινής σεζόν. (Σεπτέμβριος 20022-Νοέμβριος 2022).

Η εκπομπή ήταν πρώτη στο γενικό σύνολο με μέσο όρο 14,6%, ενώ σε επιμέρους γυναικείο κοινό κατέγραψε μέχρι και 20,1%.

Η σαρωτική αυλαία των «Άγριων Μελισσών»

Οι «Άγριες Μέλισσες», η σειρά που έφερε και πάλι σε πρώτο πλάνο την ελληνική Μυθοπλασία, έγραψε τον επίλογό της, μετά από 3 χρόνια, τον Ιούλιο του 2022.

Το τελευταίο επεισόδιο καθήλωσε 2.355.000 τηλεθεατές για έστω και 1’ στο σύνολο του κοινού, ενώ κατέγραψε 38,6% στο γενικό σύνολο, 34,8% στο δυναμικό κοινό 18-54 και 60,8 % σε επιμέρους γυναικείο.

Η επιτυχημένη πορεία των «Παγιδευμένων»

Οι «Παγιδευμένοι» κατάφεραν από το πρώτο πλάνο να βάλουν τους τηλεθεατές μέσα στη δίνη των μεγάλων μυστικών τους και να τουw καθηλώσουν με την αριστοτεχνική κλιμάκωση των συναισθημάτων τους.

Μέσα σε ένα ιδιαιτέρως ανταγωνιστικό περιβάλλον, οι «Παγιδευμένοι» είναι η μόνη από τις νέες σειρές της φετινής σεζόν που καταγράφει σταθερά ανοδική πορεία.

Από την πρεμιέρα της, τον Σεπτέμβριο 2022, μέχρι και το τελευταίο επεισόδιο του α’ μισού της φετινής σεζόν, τον Νοέμβριο 2022, οι «Παγιδευμένοι» σημείωσαν άνοδο 3,9 μονάδων στο δυναμικό κοινό 18-54 (μερίδιο 15,9%), άνοδο 5,6 μονάδων στο γυναικείο κοινό 18-54 (μερίδιο 18,6%) καθώς και άνοδο 18,1 μονάδων στο γυναικείο κοινό 18-24 (μερίδιο 26,4%, το οποίο έδωσε στη σειρά του ΑΝΤ1 την πρώτη θέση, στην ώρα μετάδοσής της, στο συγκεκριμένο κοινό),

Οι ξεκαρδιστικές περιπέτειες του «Ποιος Παπαδόπουλος;» έδωσαν άφθονο γέλιο

Η νέα κωμική σειρά του ΑΝΤ1 «Ποιος Παπαδόπουλος;» ήταν η πιο χαρούμενη συντροφιά των τηλεθεατών, στο α’ μισό της φετινής σεζόν. Ραντεβού με τις ανατρεπτικές καταστάσεις και τις μοναδικές ατάκες των Παπαδόπουλων έδινε κάθε εβδομάδα όλη η οικογένεια με την τηλεθέαση να φτάνει στο 17,2%, στο γυναικείο κοινό 45-54 και 15% στο ανδρικό κοινό 25-44.

Και η χρονιά έκλεισε με τον καλύτερο τρόπο: Το Παγκόσμιο Κύπελλο!

Σαρωτικό Μουντιάλ

Το καλύτερο Μουντιάλ όλων των εποχών «έριξε αυλαία», χαρίζοντας ανεπανάληπτο θέαμα, συναρπαστικά γκολ και μεγάλες συγκινήσεις.

Tα μεγαλύτερα αστέρια του παγκόσμιου ποδοσφαίρου έπαιξαν μπάλα στον ANT1, και οι τηλεθεατές δεν έχασαν λεπτό από τη μεγάλη γιορτή του ποδοσφαίρου!

Το Μουντιάλ ήταν ο απόλυτος πρωταγωνιστής στη μάχη της τηλεθέασης, με όλους τους αγώνες, από το πρώτο σφύριγμα της πρεμιέρας (20.11) μέχρι και τον Τελικό (18.12), να καταγράφουν μέσο όρο 26,9% στο σύνολο κοινού, και 28,4% στο δυναμικό κοινό 18-54 με τους άνδρες να σκοράρουν 39%, ενώ οι πιο φανατικοί του Μουντιάλ 2022 ήταν οι άνδρες ηλικίας 18-24 με 49%!

Ειδήσεις σήμερα:

Μητσοτάκης για πρόγραμμα “Φώφη Γεννηματά”: Περισσότερες από 4000 γυναίκες διαγνώστηκαν έγκαιρα

Βασίλης Τόπαλος: Παρέμβαση Αρείου Πάγου για το θάνατό του 16χρονου

Κορονοϊός - Κίνα: Η ΕΕ συγκαλεί τον μηχανισμό αντιμετώπισης κρίσεων - Στο “τραπέζι” νέα μέτρα