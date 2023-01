Αθλητικά

Παναθηναϊκός: “Ποδαρικό” με νίκη στη Λιβαδειά

Δυσκολεύτηκε, αλλά κατάφερε να επικράτησει της Λιβαδειάς ο Παναθηναϊκός, στον πρώτο αγώνα της νέας χρονιάς.

Δυσκολεύτηκε, αγχώθηκε, αλλά πήρε αυτό που ήθελε στη Λιβαδειά... Ο Παναθηναϊκός νίκησε με 1-0 τον Λεβαδειακό στο πλαίσιο της 16ης αγωνιστικής της Super League, επέστρεψε στα «τρίποντα» μετά τις δύο σερί ισοπαλίες με τον Ιωνικό και τον ΟΦΗ κι έκανε καλό... ποδαρικό στο 2023, αυξάνοντας τη διαφορά του από τη δεύτερη ΑΕΚ στους 7 βαθμούς, με έναν αγώνα περισσότερο. Ο Μπένιαμιν Βέρμπιτς σημείωσε το «χρυσό» γκολ για τους πρωτοπόρους κι αήττητους «πράσινους», που είχαν και δοκάρι με τον Σπόραρ στην εκπνοή του ημιχρόνου.

Ο Λεβαδειακός έβαλε... δύσκολα στον Παναθηναϊκό στα πρώτα λεπτά του αγώνα, προσεγγίζοντας σε 2-3 περιπτώσεις την περιοχή του Μπρινιόλι. Στο 13’ ο Τορό και στο 14’ ο Νίκας επιχείρησαν σουτ τα οποία εξουδετέρωσε εύκολα ο Ιταλός γκολκίπερ, ενώ το ίδιο έπραξε και στο 26’ στο πλασέ του Μουτίνιο.

Μετά το ημίωρο ο Παναθηναϊκός άρχισε να ανεβάζει λίγο την απόδοσή του και στο 35’ έφτασε στο γκολ. Η μακρινή μπαλιά του Μάγκνουσον από τα αριστερά, βρήκε τον Σπόραρ στην αριστερή πτέρυγα, με τον Σλοβένο φορ να γυρίζει την μπάλα προς τον Βέρμπιτς που πλάσαρε με τη μία για το 1-0 του «τριφυλλιού».

Στο τρίτο λεπτό των καθυστερήσεων του ημιχρόνου ο Μπερνάρ έβγαλε σε θέση βολής τον Παλάσιος, ο οποίος σούταρε με δύναμη, αλλά ο Στογιάνοβιτς απέκρουσε εντυπωσιακά στη γωνία του. Στο αμέσως επόμενο λεπτό η πίεση των παικτών του Παναθηναϊκού, οδήγησε τους γηπεδούχους σε λάθος, με τον Σπόραρ να γίνεται αποδέκτης της μπάλας και να σουτάρει με δύναμη στο δεξί δοκάρι του Στογιάνοβιτς.

Στο δεύτερο ημίχρονο ο Παναθηναϊκός δεν «μπήκε» καλά στο ματς, κάνοντας πολλά λάθη (εμφανής η απουσία του τιμωρημένου Ρουμπέν Πέρεθ), αν και ήταν εκείνος που έχασε την πρώτη καλή ευκαιρία. Στο 55’ ο Μπερνάρ έβγαλε μόνο του τον Παλάσιος από τα δεξιά όμως το πλασέ του από δύσκολη θέση αποκρούστηκε από τον Στογιάνοβιτς.

Στο 66’ ο Λεβαδειακός έχασε τεράστια ευκαιρία για να φέρει το ματς στα ίσα, όταν από τη σέντρα του Βήχου, ο Χουάνκαρ έκανε τεράστιο σφάλμα προσπαθώντας να γυρίσει την μπάλα προς τον Μπρινιόλι, ο Βρακάς μπήκε στη φάση και σούταρε, αλλά ο Ιταλός γκολκίπερ έκανε καταπληκτική επέμβαση, αποκρούοντας σε κόρνερ.

Στο 82’ ο Τιμοτέους Πούχατς, δύο λεπτά με την είσοδό του στο γήπεδο (στο ντεμπούτο του με το «τριφύλλι») βρήκε δίκτυα έπειτα από ασίστ του Ιωαννίδη, όμως το γκολ δεν μέτρησε με υπόδειξη του VAR Στέφανου Κουμπαράκη (Χαλκιδικής), ο οποίος χρέωσε με φάουλ τον 23χρονο επιθετικό του Παναθηναϊκού στο ξεκίνημα της φάσης.

Διαιτητής: Αλέξανδρος Τσακαλίδης (Χαλκιδικής)

Κίτρινες: Συμελίδης

Οι συνθέσεις των δύο ομάδων:

ΛΕΒΑΔΕΙΑΚΟΣ (Γιάσμινκο Βέλιτς): Στογιάνοβιτς, Κωνσταντινίδης, Μπαχανάκ, Τσάπρας, Βήχος, Χάμοντ (65’ Μεχία), Συμελίδης (84’ Γιαννιώτας), Ζόνας Τορό (76’ Λούα-Λούα), Νίκας (46’ Βρακάς), Μουτίνιο, Δούμτσιος (76’ Τσιριγώτης).

ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ (Ιβάν Γιοβάνοβιτς): Μπρινιόλι, Κώτσιρας (80’ Βαγιαννίδης), Σένκεφελντ, Μάγκνουσον, Χουάνκαρ (80’ Πούχατς), Κουρμπέλης, Τσέριν, Παλάσιος, Μπερνάρ, Βέρμπιτς (69’ Τσόκαϊ), Σπόραρ (80’ Ιωαννίδης).

