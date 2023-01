Πολιτισμός

Γλυπτά Παρθενώνα: Το ΥΠΠΟ διαψεύδει το Bloomberg για συμφωνία

Το δημοσίευμα του Bloomberg και η διάψευση του υπουργείου Πολιτισμού. Η φερόμενη συμφωνία Ελλάδας – Βρετανικού Μουσείου.

Δεν ισχύει το δημοσίευμα του Bloomberg ότι το Βρετανικό Μουσείο και το Μουσείο Ακρόπολης βρίσκονται κοντά σε συμφωνία που θα ανοίξει τον δρόμο για τη σταδιακή επιστροφή των Γλυπτών του Παρθενώνα στην Ελλάδα στο πλαίσιο μιας πολιτιστικής ανταλλαγής, αναφέρουν πηγές του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού.

Σύμφωνα με το δημοσίευμα, η συμφωνία θα προβλέπει ένα μέρος των Γλυπτών να αποστέλλεται από το Βρετανικό Μουσείο στην Αθήνα εκ περιτροπής σταδιακά. Σε αντάλλαγμα, το Μουσείο της Ακρόπολης θα μπορούσε να δανείζει άλλα αντικείμενα στο Βρετανικό Μουσείο ενώ η Βρετανία θα μπορούσε να πάρει και γύψινα αντίγραφα των Γλυπτών του Παρθενώνα.

«Το Βρετανικό Μουσείο και το Μουσείο της Ακρόπολης βρίσκονται κοντά σε μια συμφωνία που θα ανοίξει τον δρόμο για τη σταδιακή επιστροφή των Γλυπτών του Παρθενώνα στην Ελλάδα στο πλαίσιο μιας πολιτιστικής ανταλλαγής», αναφέρεται στο Bloomberg.

«Η συμφωνία θα προβλέπει ένα μέρος των Γλυπτών να αποστέλλεται από το Βρετανικό Μουσείο στην Αθήνα εκ περιτροπής σταδιακά», τονίζουν στο Bloomberg άτομα με γνώση του θέματος, τα οποία αρνήθηκαν να κατονομαστούν.

«Σε αντάλλαγμα, το Μουσείο της Ακρόπολης θα μπορούσε να δανείζει άλλα αντικείμενα στο Βρετανικό Μουσείο ενώ η Βρετανία θα μπορούσε να πάρει και γύψινα αντίγραφα των Γλυπτών του Παρθενώνα.

Οι περίπλοκες συζητήσεις βρίσκονται σε εξέλιξη και η συμφωνία δεν έχει ακόμη οριστικοποιηθεί», τονίζουν οι πηγές, σημειώνοντας ότι «η επιμελητεία της μετακίνησης των έργων είναι επίσης πολύ περίπλοκη».

Ένας εκπρόσωπος του Βρετανικού Μουσείου τόνισε στο Bloomberg ότι η συμφωνία θα «λειτουργήσει στο πλαίσιο του νόμου» αναφορικά με μια νέα συνεργασία με την Ελλάδα για τα Γλυπτά του Παρθενώνα και ότι «δεν πρόκειται να διαλύσουμε τη μεγάλη συλλογή μας καθώς αυτή αφηγείται μια μοναδική ιστορία της κοινής μας ιστορίας της ανθρωπότητας».

Βρετανίας, Εντ Βέιζι, το οποίο συνεργάζεται με το Βρετανικό Μουσείο και το Μουσείο της Ακρόπολης για την εξεύρεση λύσης, είπε ότι μια λύση είναι «επιτέλους εφικτή».

