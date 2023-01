Κόσμος

Αλ Άκσα: “Πυρά” της Μέσης Ανατολής για την επίσκεψη ακροδεξιού υπουργού (εικόνες)

Φόβοι για κλιμάκωση και σκληρές ανακοινώσεις από τις χώρες της Μέσης Ανατολής, μετά την επίσκεψη του ακροδεξιού υπουργού Ενέργειας στο τέμενος Αλ Άκσα.

Ο νέος υπουργός Εθνικής Ασφάλειας του Ισραήλ και προσωπικότητα της ακροδεξιάς, ο Ιταμάρ Μπεν Γκβιρ, μετέβη σήμερα στην Πλατεία των Τζαμιών - ιερό τόπο τόσο για τους Εβραίους όσο και για τους μουσουλμάνους στην Ανατολική Ιερουσαλήμ, που αποτελεί συχνά εστία έντασης—παρά τις απειλές της παλαιστινιακής Χαμάς. Οι αντιδράσεις ήταν άμεσες και ήρθαν από όλη τη διπλωματία της Μέσης Ανατολής, ενώ ο Νετανιάχου έσπευσε να «ηρεμήσει τα πνεύματα».

«Η κυβέρνησή μας δεν θα υποκύψει στις απειλές της Χαμάς», δήλωσε σήμερα ο Μπεν Γκβιρ, αφού το ένοπλο παλαιστινιακό κίνημα που ελέγχει τη Λωρίδα της Γάζας είχε χαρακτηρίσει την πρόθεσή του να μεταβεί στην Πλατεία «προμήνυμα μιας κλιμάκωσης στην περιοχή».

«Το Όρος του Ναού είναι ανοικτό για όλους», έγραψε στο Twitter ο Μπεν Γκβιρ. Βίντεο τον δείχνει να περπατά στην Πλατεία των Τεμενών, όπου βρίσκεται το αλ Άκσα, περιστοιχισμένος από πολλούς άνδρες των υπηρεσιών ασφαλείας και έναν ακόμη ορθόδοξο εβραίο.

Αξιωματούχος του Ισραήλ δήλωσε ότι η 15λεπτη επίσκεψη του υπουργού στην Πλατεία είναι σύμφωνη με το στάτους- κβο της περιοχής, βάσει του οποίου οι μη μουσουλμάνοι μπορούν να την επισκέπτονται συγκεκριμένες ώρες, αλλά δεν μπορούν να προσεύχονται εκεί.

Σε μια κατά τα φαινόμενα προσπάθεια να κατευνάσει την οργή για την επίσκεψή αυτή, αξιωματούχος στο γραφείο του Ισραηλινού πρωθυπουργού Μπενιαμίν Νετανιάχου δήλωσε ότι ο πρωθυπουργός είναι πλήρως δεσμευμένος στο καθεστώς που επιτρέπει μόνο τη μουσουλμανική λατρεία στον χώρο αυτό.

Ωστόσο ο επικεφαλής της αντιπολίτευσης Γιαΐρ Λαπίντ έγραψε στο Twitter: «Να τι συμβαίνει όταν ένας αδύναμος πρωθυπουργός αναγκάζεται να αναθέσει ευθύνες στον πιο ανεύθυνο άνθρωπο στη Μέση Ανατολή, στο πιο εκρηκτικό μέρος της Μέσης Ανατολής».

Αλ Άκσα: Ο τρίτος ιερότερος τόπος για τους μουσουλμάνους

Ο τρίτος πιο ιερός τόπος για το Ισλάμ και ο πιο ιερός τόπος για τους εβραίους, που τον αποκαλούν Όρος του Ναού, η Πλατεία των Τζαμιών βρίσκεται στην παλιά πόλη της Ιερουσαλήμ, στον παλαιστινιακό τομέα της πόλης, τον οποίο κατέλαβε και έχει προσαρτήσει το Ισραήλ.

Βάσει του ιστορικού στάτους- κβο οι μη μουσουλμάνοι μπορούν να επισκέπτονται την πλατεία συγκεκριμένες ώρες, αλλά δεν μπορούν να προσευχηθούν εκεί. Όμως τα τελευταία χρόνια αυξανόμενος αριθμός εβραίων, συχνά εθνικιστών, προσεύχονται εκεί μυστικά, μια κίνηση την οποία οι Παλαιστίνιοι χαρακτηρίζουν «πρόκληση».

Ο Μπεν Γκβιρ, ο οποίος είχε επισκεφθεί την Πλατεία των Τζαμιών επανειλημμένα όταν ήταν βουλευτής, είχε ανακοινώσει την πρόθεσή του να μεταβεί στο σημείο και ως υπουργός.

Ο Μπεν Γκβιρ, που ζει σε έναν από τους πιο ακραίους εβραϊκούς οικισμούς στην κατεχόμενη Δυτική Όχθη, έγινε υπουργός του Ισραήλ τον Δεκέμβριο του 2022 στην κυβέρνηση του πρωθυπουργού Μπενιαμίν Νετανιάχου.

Υπερασπίζεται την προσάρτηση από το Ισραήλ της Δυτικής Όχθης, όπου ζουν 2,9 εκατομμύρια Παλαιστίνιοι και 475.000 Ισραηλινοί σε οικισμούς που θεωρούνται παράνομοι βάσει του διεθνούς δικαίου.

Επίσης τάσσεται υπέρ της μετακίνησης μέρος του αραβικού πληθυσμού του Ισραήλ προς γειτονικές χώρες και συχνά μεταβαίνει σε περιοχές όπου επικρατεί ένταση, οξύνοντας την κατάσταση, όπως καταγγέλλουν επικριτές του.

Ξεσηκωμός στη Μέση Ανατολή

Ο Παλαιστίνιος πρωθυπουργός Μοχάμεντ Στάγεχ χαρακτήρισε την επίσκεψη του Ισραηλινού υπουργού στην Πλατεία των Τεμενών απόπειρα να μετατραπεί το τέμενος αλ Άκσα «σε εβραϊκό ναό». Μιλώντας στο υπουργικό συμβούλιο ο Στάγεχ ζήτησε από τους Παλαιστίνιους «να αντισταθούν στις επιδρομές στο τέμενος αλ Άκσα», αφού ο ακροδεξιός Μπεν Γκβιρ μετέβη στην Πλατεία των Τεμενών, στην Ανατολική Ιερουσαλήμ, χωρίς ωστόσο να πλησιάσει το τζαμί.

«Ο παλαιστινιακός λαός μας θα εξακολουθήσει να υπερασπίζεται τους ιερούς του τόπους και το τέμενος αλ Άκσα», δεσμεύθηκε σήμερα ο Χάζεμ Κάσεμ εκπρόσωπος της Χαμάς, χαρακτηρίζοντας την επίσκεψη Μπεν Γκβιρ «έγκλημα».

Η Ιορδανία κάλεσε τον Ισραηλινό πρέσβη στο Αμάν για να διαμαρτυρηθεί για την «εισβολή στο τέμενος Αλ Άκσα» στην Ιερουσαλήμ από τον Ιταμάρ Μπεν Γκβιρ. Ο εκπρόσωπος του υπουργείου Εξωτερικών Σινάν αλ Μαζάλι είπε ότι στον πρεσβευτή επιδόθηκε επιστολή διαμαρτυρίας για να διαβιβαστεί αμέσως στην κυβέρνησή του. Η Ιορδανία έκανε λόγο για «πρόκληση» και «κατάφωρη παραβίαση του διεθνούς δικαίου».

Ο ηγέτης του ισχυρού ένοπλου κινήματος Χεζμπολάχ του Λιβάνου Χασάν Νασράλα δήλωσε ότι οποιαδήποτε παραβίαση του καθεστώτος δεκαετιών στο Τέμενος Αλ Άκσα της Ιερουσαλήμ μπορεί να οδηγήσει σε μια εκρηκτική κατάσταση στην περιοχή, όχι μόνο εντός των παλαιστινιακών εδαφών.

Η Σαουδική Αραβία καταδίκασε «προκλητικές ενέργειες» ισραηλινού αξιωματούχου, για τον οποίο ανέφερε πως «εφόρμησε» σήμερα στο συγκρότημα του τζαμιού Αλ Άκσα, ενώ σε καταδίκη της εν λόγω ενέργειας προχώρησαν και τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα. Το σαουδαραβικό υπουργείο Εξωτερικών ανακοίνωσε πως «εκφράζει την καταδίκη από το Βασίλειο της Σαουδικής Αραβίας της προκλητικής ενέργειας ισραηλινού αξιωματούχου, ο οποίος εφόρμησε στο συγκρότημα του τζαμιού Αλ Άκσα». Στη σαουδαραβική ανακοίνωση δεν κατονομάζεται Ιταμάρ Μπεν-Γκβιρ. Τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα υπέγραψαν το 2020 συμφωνία για την εξομάλυνση των σχέσεών τους με το Ισραήλ.

Το τουρκικό υπουργείο Εξωτερικών αναφέρθηκε σε «προκλητικές ενέργειες κατά του τεμένους Αλ Άκσα στην κατεχόμενη Ανατολική Ιερουσαλήμ». «Ανησυχούμε και καταδικάζουμε την προκλητική ενέργεια του Ισραηλινού υπουργού Εσωτερικής Ασφάλειας Ιταμάρ Μπεν Γκβιρ κατά του τεμένους Αλ Άκσα που έγινε υπό την προστασία της ισραηλινής αστυνομίας», υπογραμμίζει ανακοίνωση του υπουργείου Εξωτερικών. Η Άγκυρα καλεί το Ισραήλ «να ενεργήσει υπεύθυνα για να αποτρέψει τέτοιες προκλήσεις που παραβιάζουν το καθεστώς και την ιερότητα των θρησκευτικών χώρων στην Ιερουσαλήμ και θα προκαλούσαν κλιμάκωση στην περιοχή», πρόσθεσε το τουρκικό ΥΠΕΞ.

«Κάθε μονομερής ενέργεια που θα έθετε σε κίνδυνο το στάτους κβο (των αγίων τόπων της Ιερουσαλήμ) θα ήταν απαράδεκτη», προειδοποίησε απόψε η εκπρόσωπος του Λευκού Οίκου Καρίν Ζαν-Πιερ. Ένας εκπρόσωπος του Στέιτ Ντιπάρτμεντ είπε επίσης ότι «ανησυχεί βαθιά» για την επίσκεψη αυτή, θεωρώντας ότι θα μπορούσε «να αυξήσει τις εντάσεις και να υποδαυλίσει τη βία» στην περιοχή.

