Ολυμπιακός: Εύκολο πέρασμα από την Νίκαια

Χωρίς να...προβληματιστεί, ο Ολυμπιακός επιβλήθηκε του Ιωνικού και τον κέρδισε στην έδρα του. Η διαφορά με τον πρωτοπόρο Παναθηναϊκό.

Με δύο γκολ στο πρώτο ημίχρονο, ο Ολυμπιακός πέρασε από τη Νίκαια με νίκη 2-0 επί του Ιωνικού και παραμένει στην τρίτη θέση της Super League, δέκα βαθμούς μακριά από τον πρωτοπόρο Παναθηναϊκό και τρεις από την ΑΕΚ. Ο Σεντρίκ Μπακαμπού άνοιξε το σκορ στο 34΄ και ο Κώστας Φορτούνης σκόραρε στο 40΄ για την 9η νίκη των «ερυθρόλευκων» στις πρώτες 16 αγωνιστικές της σεζόν.

Αποδίδοντας αρκετά καλά και με ένα «ξέσπασμα» προς το τέλος του ημιχρόνου, ο Ολυμπιακός «καθάρισε» το παιχνίδι. Στο 34ο λεπτό άνοιξε το σκορ από έξοχο συνδυασμό Χάμες Ροντρίγκες-Χουάνγκ και τελικό παραλήπτη τον Μπακαμπου, ο οποίος πέτυχε το 6ο γκολ στην εφετινή Super League. Έξι λεπτά αργότερα ήταν η... ώρα του Κώστα Φορτούνη που ελίχθηκε έξω από την περιοχή και «εκτέλεσε» με φοβερό σουτ τον Χουτεσιώτη για το 0-2. Το ματς είχε «σβήσει» από το πρώτο ημίχρονο με αποτέλεσμα η συνέχεια να μην κρύβει την παραμικρή «συγκίνηση». Ούτε ρυθμός, ούτε ευκαιρίες, τουλάχιστον μέχρι το 85΄, καθώς στο τελευταίο πεντάλεπτο δημιουργήθηκαν κάποιες φάσεις, αλλά οι δύο ομάδες είχαν συμβιβαστεί με το αποτελέσματα.

Από τη μία πλευρά οι «ερυθρόλευκοι» άδραξαν την ευκαιρία να κρατήσουν δυνάμεις για τον πολύ πιο δύσκολο αγώνα που ακολουθεί εναντίον του Βόλου στο «Πανθεσσαλικό», από την άλλη οι Νικαιώτες που θα τα δώσουν όλα στο τοπικό ντέρμπι με τον Ατρόμητο στο Περιστέρι. Βέβαια η ομάδα του Δημήτρη Σπανού χρειάζεται επειγόντως αποτελέσματα για να «ξεκολλήσει» από την τελευταία θέση, την οποία καταλαμβάνει από το ξεκίνημα της σεζόν. Καλά στοιχεία έδειξε στο ντεμπούτο του με τον «Θρύλο» ο Ροντινέι, ενώ η συνύπαρξη Χάμες-Φορτούνη έδειξε ότι μπορεί να «δουλέψει» για τον Μίτσελ.

Διαιτητής: Αριστοτέλης Διαμαντόπουλος

Κίτρινες: Άοσμαν - Ρέαμπτσιουκ

Οι συνθέσεις:

ΙΩΝΙΚΟΣ (Δημήτρης Σπανός): Χουτεσιώτης, Σάκιτς, Σόουζα, Τσιριγώτης, Τσιγκρίνσκι, Ρουμπουλάκου (81΄ Κάνιας), Βαλεριάνος, Φαντιγκά (81΄ Ιωαννίδης), Άοσμαν (65΄ Καμπράλ), Λοβέρα (65΄ Ελευθεριάδης), Μασάς (51΄ Μάντζης)

ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ (Μίτσελ): Πασχαλάκης, Ροντινέι, Παπασταθόπουλος, Ντόη, Ρέαμπτσιουκ, Χουάνγκ (84΄ Σαμασέκου), Εμβιλά, Φορτούνης (66΄ Μασούρας), Χάμες Ροντρίγκες (84΄ Μπουχαλάκης), Μπιέλ (74΄ Γκάρι Ροντρίγκες), Μπακαμπού (73΄ Ελ Αραμπί).

