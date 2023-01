Αθλητικά

Super League: Η βαθμολογία μετά το διπλό του Ολυμπιακού και την ήττα της ΑΕΚ

Ξέφυγε ο Παναθηναϊκός από την ΑΕΚ πριν το κυρικάτικο ντέρμπι, πλησιάζει ο Ολυμπιακός. Πώς έχει διαμορφωθεί η βαθμολογία

Ο Παναθηναϊκός και ο Ολυμπιακός ήταν οι μεγάλοι κερδισμένοι της πρώτης ημέρας της 16ης αγωνιστικής της Super League 1, μετά την "ανώμαλη προσγείωση" της ΑΕΚ μετά την σπουδαια νίκη που πέτυχε ο ΠΑΣ Γιάννινα στους Ζωσιμάδες (2-1).

Ο Παναθηναϊκός ξέφυγε με επτά βαθμούς από τη δεύτερη ΑΕΚ, μετά τη νίκη του στην έδρα του Λεβαδειακού (1-0) ενώ ο τρίτος Ολυμπιακός πλησίασε την Ένωση στο τρίποντο, μετά το 2-0 επί του Ιωνικού στη Νίκαια.

Όλα αυτά πριν από το ντέρμπι κορυφής στην Opap Arena την ερχόμενη Κυριακή ανάμεσα στην ΑΕΚ και τον Παναθηναϊκό.

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ

ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΤΟΣ ΕΚΤΟΣ

ΑΓ. Ν-Ι-Η Ν-Ι-Η Ν-Ι-Η ΤΕΡΜ. ΒΑΘ.

Παναθηναϊκός 16 13-3-0 7-2-0 6-1-0 27-6 42 ΑΕΚ 16 11-2-3 6-0-1 5-2-2 31-7 35 Ολυμπιακός 16 9-5-2 5-2-1 4-3-1 27-10 32 ΠΑΟΚ 15 8-5-2 5-1-1 3-4-1 22-11 29 5Βόλος 16 7-5-4 4-1-3 3-4-1 21-23 26 Άρης 15 7-4-4 5-2-1 2-2-3 22-12 25 Ατρόμητος 15 5-4-6 3-4-1 2-0-5 16-16 19 Παναιτωλικός 15 4-4-7 1-1-5 3-3-2 16-18 16 ΠΑΣ Γιάννινα 16 3-5-8 3-3-2 0-2-6 17-32 14 Αστέρας Τρίπολης 15 2-8-5 2-4-1 0-4-4 11-19 14 ΟΦΗ 16 2-6-8 1-3-5 1-3-3 10-22 12 Λεβαδειακός 16 2-5-9 2-3-3 0-2-6 10-19 11 Λαμία 15 1-7-7 1-3-3 0-4-4 7-24 10 Ιωνικός 16 1-5-10 0-5-3 1-0-7 11-28 8