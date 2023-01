Οικονομία

ΑΑΔΕ: 4 στους 10 δήλωσαν εισοδήματα μικρότερα από 5000 ευρώ

Μόλις το 0,6% των φορολογουμένων δήλωσαν εισοδήματα μεγαλύτερα από 75.000 ετησίως. Αναλυτικά όλα τα στοιχεία για τις περσινές φορολογικές δηλώσεις.

Υποψίες φοροδιαφυγής κινούν τα στοιχεία που ανάρτησε η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ) για τα εισοδήματα που δήλωσαν οι φορολογούμενοι ότι απέκτησαν το 2020 με βάση τις φορολογικές δηλώσεις του 2021.

Σύμφωνα με τα στοιχεία, σχεδόν 4 στους 10 φορολογούμενους δήλωσε εισοδήματα χαμηλότερα των 5.000 ευρώ ετησίως. Στον αντίποδα, μόλις το 0,6% δήλωσε ότι έχει εισοδήματα υψηλότερα των 75.000 ευρώ, σε σύνολο 6,5 εκατ. φορολογουμένων.

Με βάση τα εισοδήματα που δηλώθηκαν στις περσινές φορολογικές δηλώσεις, το 2020 ανήλθαν στα 79,7 δις. ευρώ καταγράφοντας αύξηση σε σχέση με το 2019, παρά το γεγονός ότι ήταν το πρώτο έτος εν μέσω πανδημίας.

Μείωση παρουσίασαν τα εισοδήματα των μισθωτών, η οποία αποδίδεται στην αναστολή των συμβάσεων εργασίας ενώ τα υποχρεωτικά κουρέματα των ενοικίων μείωσαν τα εισοδήματα από ενοίκια στα 6,4 δισ. ευρώ από 6,7 δισ. ευρώ το 2019. Με βάση τα στοιχεία της ΑΑΔΕ προκύπτει ότι το ποσοστό των φορολογουμένων που δήλωσαν εισόδημα :

έως 5.000 ευρώ αυξήθηκε από το 35,9% στο 39,6%

από 5.000 έως 10.000 ευρώ μειώθηκε από το 21,2% στο 19,6%

από 10.000 έως 20.000 ευρώ μειώθηκε από το 25,1% στο 23,7%

από 20.000 έως 50.000 ευρώ μειώθηκε οριακά από το 15,7% στο 15,1%

από 50.000 έως 75.000 ευρώ δήλωσε μόλις το 1,3% των φορολογουμένων.

από 75.000 έως 100.000 ευρώ αυξήθηκε οριακά από το 0,3% στο 0,4%

άνω των 100.000 ευρώ, επίσης μόλις το 0,3% των φορολογουμένων.

Αξίζει να σημειωθεί ότι υπάρχουν περιπτώσεις φορολογουμένων που δηλώνουν μηδενικό εισόδημα καθώς είναι υποχρεωτική η υποβολή φορολογικής δήλωσης σε όσους συμπληρώνουν το 18ο έτος της ηλικίας, όπως αναφέρει στο δημοσίευμα της η "Ναυτεμπορική".

