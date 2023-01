Πολιτική

“Καλημέρα Ελλάδα”: Γεωργιάδης και Ηλιόπουλος διασταύρωσαν… τα ξίφη τους

Προεκλογικό άρωμα είχε η αντιπαράθεση των δυο πολιτικών. Είσαι «απατεώνας και κλόουν» είπε ο Ηλιόπουλος. «Είστε άθλια υποκείμενα και σας σιχαίνεται ο λαός» απάντησε ο Γεωργιάδης.

Ο Υπουργός Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Άδωνις Γεωργιάδης και ο υπεύθυνος Στρατηγικής Επικοινωνίας του ΣΥΡΙΖΑ, Νάσος Ηλιόπουλος, διασταύρωσαν τα «ξίφη» τους στην εκπομπή του ΑΝΤ1 «Καλημέρα Ελλάδα», δίνοντας μια πρόγευση για το πώς θα εξελιχθεί η προεκλογική περίοδος.

Στην αντιπαράθεση τους κεντρικό ρόλο έπαιξαν, το «καλάθι του νοικοκυριού», ο βουλευτής της ΝΔ Θέμης Χειμάρας, η ακρίβεια, η ενεργειακή κρίση, αλλά και το θέμα των παρακολουθήσεων και των υποκλοπών.

Η συζήτηση… ξέφυγε σε κάποιο σημείο, με τους 2 πολιτικούς να ανταλλάσσουν βαριές εκφράσεις. Ο κ. Ηλιόπουλος απευθυνόμενος στον κ. Γεωργιάδη τον αποκάλεσε «απατεώνα» και «κλόουν», με τον Υπουργό να απαντά, «είστε άθλια υποκείμενα» και «σας έχει σιχαθεί ο ελληνικός λαός».

