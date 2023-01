Υγεία - Περιβάλλον

Γρεβενά: Χάλασε το ασθενοφόρο που μετέφερε 6χρονο με ανακοπή καρδιάς

Ώρες αγωνίας για το παιδάκι που χρειάστηκε να μεταφερθεί διασωληνωμένο σε μεγαλύτερο νοσοκομείο και είχε την ατυχία να χαλάσει το ασθενοφόρο που το μετέφερε.

Ώρες αγωνίας για 6χρονο αγοράκι από τα Γρεβενά καθώς υπέστη ανακοπή καρδιάς και οι γιατροί στο Τμήμα Επειγόντων Περιστατικών στο Γενικό Νοσοκομείο της πόλης έδωσαν «μάχη» για να σταθεροποιήσουν την κατάσταση της υγείας του. Στη συνέχεια κρίθηκε αναγκαία η μεταφορά του στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο του Ρίου στην Πάτρα.

Το περιστατικό σημειώθηκε αργά το απόγευμα της Τρίτης. Το πλήρωμα του ΕΚΑΒ πού ειδοποιήθηκε, έφτασε σχεδόν αμέσως στο σπίτι του παιδιού και του προσέφερε τις πρώτες βοήθειες.

Το αγοράκι μεταφέρθηκε στο Νοσοκομείο Γρεβενών, όπου διασωληνώθηκε, ενώ στη συνέχεια ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, στο οποίο επιβαίνει και γιατρός, αναχώρησε στις 10.30 το βράδυ από τα Γρεβενά για να μεταφέρει το 6χρονο αγοράκι στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο .

Στην διάρκεια της διακομιδής το ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ χάλασε την ώρα που κινούνταν στην Ιόνιο Οδό, σύμφωνα με την ΕΡΤ. Ειδοποιήθηκε άλλο ασθενοφόρο που παρέλαβε αμέσως το 6χρονο αγόρι συνεχίζοντας τη μεταφορά του στη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου του Ρίου.

