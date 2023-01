Κοινωνία

Παιδοκτονία στη Βέροια: Συγκλονίζει ο αστυνομικός που βρήκε νεκρό το βρέφος (βίντεο)

Ενώπιον του ανακριτή η 29χρονη μητέρα που κατηγορείται ότι σκότωσε το παιδί της. Τι αναμένεται να υπστηρίξει στην απολογία της.

Στο Δικαστικό Μέγαρο Βέροιας οδηγήθηκε το πρωί της Τετάρτης η 29χρονη που κατηγορείται οτι σκότωσε το μόλις 11 μηνών βρέφος της την παραμονή της Πρωτοχρονιάς, πετώντας το στα παγωμένα νερά του φράγματος του Αλιάκμονα, στη Βέροια.

Η γυναίκα που αντιμετωπίζει ψυχιατρικά προβλήματα και κατηγορείται για ανθρωποκτονία από πρόθεση, πέρασε λίγο πριν τις 11.00 το κατώφλι του ανακριτή, με ισχυρή αστυνομική παρουσία, προκειμένου να απολογηθεί. Σύμφωνα με το ρεπορτάζ της εκπομπής "Το Πρωινό" η 29χρονη θα αρνηθεί την κατηγορία της ανθρωποκτονίας και αναμένεται να υποστηρίξει πως δεν είχε καμία πρόθεση να βλάψει το βρέφος της και ότι σε καμία περίπτωση δεν το πέταξε η ίδια μέσα στο νερό.

Ο αστυνομικός που βρήκε το νεκρό βρέφος μίλησε στο "Πρωινό" και ανέφερε πως "η 29χρονη μας υπέδειξε το σημείο και ξεκινήσαμε από εκεί που άρχισε η διαδρομή του ταξί με τη συνδρομή της ΟΠΚΕ και η ίδια μας είπε "εδώ μου έπεσε". Ο αστυνομικός συνέχισε αναφέροντας πως "ήταν σοκ, το παιδάκι βρισκόταν μπρούμυτα με τα ρούχα του και με σημάδια στο πρόσωπο, ήταν πάνω από 30 ώρες στο παγωμένο νερό το βρέφος".

Στην εκπομπή "Πρωινό'" μίλησε και η δικηγόρος του πατέρα του βρέφους η οποία ανέφερε πως "η σχέση τους με την 29χρονη ήταν περιστασιακή, έτσι προέκυψε το μωρό" και συνέχισε λέγοντας πως "άλλες φορές η 29χρονη συμφωνούσε να το αναγνωρίσει ο πατέρας και άλλες όχι, όμως ο ίδιος δεν γνώριζε για τα ψυχιατρικά ζητήματα, μόνο ότι ήταν ένας πολύ έντονος χαρακτήρας, αυτό μόνο".

Μάλιστα, όπως τόνισε η δικηγόρος του άνδρα "τον χρησιμοποιούσαν μόνο για να καλύπτει κάποια έξοδα του παιδιού, ούτε στην κηδεία δεν τον κάλεσαν".





29χρονη: η μικρή μπουσούλησε και έπεσε στο ποτάμι.

Η γυναίκα που κατηγορείται για τον θάνατο του παιδιού της, σε δηλώσεις στο Mega έδωσε τις δικές της εξηγήσεις για την υπόθεση της Βέροιας, που τα τελευταία 24ωρα έχει καθηλώσει το πανελλήνιο.

«Η αλήθεια είναι ότι η μικρή μπουσούλησε και έπεσε στο ποτάμι. Πήγαμε βόλτα στο ποτάμι, γιατί είχε ωραία μέρα. Την είχα στα πόδια μου, μετά την άφησα κάτω για λίγο, πήρα το κινητό και αφαιρέθηκα και η μικρή έπεσε στο ποτάμι», λέει η 29χρονη και συνεχίζοντας προσθέτει:«Μετά δεν μπορούσα να την βγάλω από μέσα. Δεν μπορούσα να πέσω στο νερό να την βγάλω. Με κατηγορούν για πράγματα που δεν έχω κάνει. Την αγαπούσα πάρα πολύ την κόρη μου».

Μητέρα της 29χρονης

Το άτυχο κοριτσάκι, σήμερα ( 4/1/2023) θα γινόταν ενός έτους και στο σπίτι του στο χωρίο Αλεξάνδρειας της Βέροιας, όλοι ετοιμάζονταν για να γιορτάσουν τα πρώτα του γενέθλια. Παράλληλα η μητέρα της γυναίκας που κατηγορείται για ανθρωποκτονία, στρέφει τα βέλη της κατά του άνδρα με τον οποίο έφερε στον κόσμο η κόρη της, το κοριτσάκι.

«Πήγε να ψωνίσει και γύρισε, πήγε του πήρε γάλα από το φαρμακείο γιατί δεν έφτανε για το Σαββατοκύριακο. Και αύριο το παιδί θα έκλεινε χρόνο, πήγε του ψώνισε ρούχα του πήρε πράγματα, του πήρα και εγώ και ετοιμαζόμασταν. Μου έλεγε συνέχεια ότι την απειλούσε αυτός στο τηλέφωνο, έλεγε ότι αν δεν το αναγνωρίσω το παιδί, θα στο πάρω», λέει η μητέρα της 29χρονης στο newsit.gr.

Ο προπάππους του άτυχου βρέφους σε δηλώσεις του το πρωί της Πέμπτης στον ΑΝΤ1 είπε πως "το μόνο που περιμένω είναι η κηδεία μου". Ο ίδιος μαζί με τον αδερφό της 29χρονης δεν θέλησαν να κάνουν περισσότερες δηλώσεις για την τραγωδία στην οικογένειά τους και αποχώρησαν.

