Ρόδος - Κακοποίηση 13χρονης: Ανθρωποκυνηγητό για τον εντοπισμό 19χρονων

Η ανήλικη έχει υποβληθεί σε ιατροδικαστική εξέταση, σε τοξικολογικές εξετάσεις ενώ εξετάστηκε και από παιδοψυχολόγο.

Μια νέα υπόθεση εξακολουθητικής σεξουαλικής εκμετάλλευσης ανηλίκου, και συγκεκριμένα ενός 13χρονου σήμερα παιδιού, απασχολεί την Εισαγγελία Πλημμελειοδικών Ρόδου και την Υποδιεύθυνση Ασφαλείας Ρόδου.

Η Υποδιεύθυνση Ασφαλείας Ρόδου κατόπιν τριών παραγγελιών Εισαγγελικού λειτουργού του Πρωτοδικείου Ρόδου σχημάτισε δικογραφία για τα αδικήματα των γενετήσιων πράξεων με ανήλικη που συμπλήρωσε τα 12 έτη κατ’ εξακολούθηση και της επικίνδυνης σωματικής βλάβης, που φέρονται ότι έλαβαν χώρα από τον Δεκέμβριο του 2021 έως τον Μάιο του 2022 σε βάρος μιας 13χρονης με φερόμενο ως δράστη έναν 19χρονο σήμερα ημεδαπό.

Επιπλέον η δικογραφία περιλαμβάνει κι έναν έτερο 19χρονο καταγγελλόμενο για επικίνδυνη σωματική βλάβη, πράξη που φέρεται να έλαβε χώρα περί τις αρχές Μαΐου 2022 σε βάρος της ανωτέρω ανήλικης.

Ο τελευταίος φέρεται με τη συγκατάθεση της ανήλικης να της προκάλεσε υποξία και εν συνεχεία λιποθυμικό επεισόδιο, σφίγγοντας με τα χέρια του το λαιμό της!!. Η ανήλικη έχει υποβληθεί σε ιατροδικαστική εξέταση και σε τοξικολογικές εξετάσεις καθώς φέρεται να ενεπλάκη και με ναρκωτικά ενώ εξετάστηκε από παιδοψυχολόγο. Τον Ιούνιο του 2022 είχε αφαιρεθεί εξάλλου προσωρινά η επιμέλεια του παιδιού από τους γονείς του λόγω εγκατάλειψης – αδιαφορίας, φιλοξενήθηκε στο Παράρτημα Προστασίας Παιδιού Δωδεκανήσου και επέστρεψε σ’ αυτούς μόλις πρόσφατα.

Η υπόθεση θεωρείται εξαιρετικά σοβαρή και στο επόμενο διάστημα αναμένονται εξελίξεις σε επίπεδο ποινικής αξιολόγησης της δικογραφίας που έχει σχηματιστεί.

