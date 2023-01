Κοινωνία

Ενδοοικογενιακή βία: Επεισοδιακή καταδίωξη μετά το τηλεφώνημα στην Άμεση Δράση

Ο δράστης τράπηκε σε φυγή μόλις είδε τους αστυνομικούς, αρχικά με το αυτοκίνητο του και μετά με τα πόδια όταν εγκλωβίστηκε σε αδιέξοδο.

Αναστάτωση προκλήθηκε νωρίς το πρωί σε γειτονιά του Ηρακλείου, όταν άνδρες της ΕΛ.ΑΣ κλήθηκαν να διαχειριστούν καταγγελία για ενδοοικογενειακό επεισόδιο. Το περιστατικό έλαβε χώρα στις 7:30 το πρωί, όταν μια γυναίκα ζήτησε τη συνδρομή της Άμεσης Δράσης, καταγγέλλοντας τον σύζυγό της.

Μόλις όμως ο άνδρας αντιλήφθηκε τους αστυνομικούς τράπηκε σε φυγή.

Στην προσπάθειά του να διαφύγει τη σύλληψη, μπήκε στο αυτοκίνητό του απομακρυνόμενος από το σημείο, ωστόσο λίγο αργότερα εγκλωβίστηκε σε ένα αδιέξοδο στενό. Τότε, εγκατέλειψε το ΙΧ και τρέχοντας στους δρόμους κινήθηκε προς άγνωστη κατεύθυνση.

Οι αστυνομικοί εντόπισαν το εγκαταλειμμένο αυτοκίνητο το οποίο και κατάσχεσαν, ενώ ο ίδιος αναζητείται. Όπως αποδείχθηκε ο άνδρας είναι γνωστός στις αρχές για την παραβατική συμπεριφορά του ενώ το τελευταίο χρονικό διάστημα έχει προκαλέσει συχνά ενδοοικογενειακά επεισόδια.

