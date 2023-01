Πολιτισμός

Νότης Μαυρουδής: Ο πολιτικός κόσμος αποχαιρετά τον σπουδαίο μουσικοσυνθέτη

Θλίψη για τον θάνατο του σπουδαίου συνθέτη Νότη Μαυρουδή. Το "αντίο" του πολιτικού κόσμου.

Ο πολιτικός κόσμος αποχαιρετά τον Νότη Μαυρουδή ο οποίος έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 77 ετών, ενώ έκανε εργασίες στο σπίτι του στο Πήλιο.

Ο κορυφαίος μουσικοσυνθέτης έπεσε από ύψος τριών μέτρων πάνω σε πέτρα με το κεφάλι, με αποτέλεσμα να αφήσει την τελευταία του πνοή.

Τη θλίψη της για την απώλεια του Νότη Μαυρουδή εκφράζει σε δήλωσή της η υπουργός Πολιτισμού και Αθλητισμού, Λίνα Μενδώνη.

Συγκεκριμένα, αναφέρει: «Ο ξαφνικός, άδικος, τραγικός χαμός του Νότη Μαυρουδή μας γεμίζει βαθιά θλίψη. Αρχισε την πορεία του μαθητεύοντας δίπλα στον σπουδαίο Δημήτρη Φάμπα και εξελίχθηκε σε διακεκριμένο, διεθνούς επιπέδου κλασικό κιθαρίστα, πριν ασχοληθεί με τη σύνθεση. Στις έξι δεκαετίες της ασταμάτητης δημιουργικής παρουσίας του στη μουσική ως δάσκαλος και αγαπητός δημιουργός, ο Νότης Μαυρουδής δίδαξε ευαισθησία και μας μετέφερε το πάθος του για τη μουσική, με την ευγένεια και τη σεμνότητα που τον χαρακτήριζε ως προσωπικότητα. Επίσης, υπήρξε ένας άνθρωπος με ενεργή δραστηριότητα στην κοινωνία, με άποψη, με θέσεις που υποστήριζε με συνέπεια, αλλά πάντοτε με ηρεμία.

Με το έργο του, ο Νότης Μαυρουδής μας αφήνει μια πλούσια μουσική κληρονομιά, που τον κατατάσσει μεταξύ των σημαντικών μας σύγχρονων δημιουργών. Τα μελωδικά του τραγούδια, βασισμένα στην ποίηση μεγάλων ποιητών, τραγουδισμένα με τις φωνές σπουδαίων ερμηνευτών, θα συνεχίζουν να μας συντροφεύουν και να μας θυμίζουν το σημαντικό του αποτύπωμα. Εκφράζω τα ειλικρινή μου συλλυπητήρια στην οικογένειά του και στους φίλους του».

Από τη μεριά του, ο υφυπουργός Πολιτισμού και Αθλητισμού Νικόλας Γιατρομανωλάκης δήλωσε:

«O Νότης Μαυρουδής θα μπορούσε να έχει προσδιοριστεί μόνο από την διεθνή του σταδιοδρομία στην κλασική κιθάρα, θα μπορούσε να αποτελεί μόνο τον εκφραστή της γενιάς του '60, θα μπορούσαμε να τον θυμόμαστε ως τον άνθρωπο που μελοποίησε Ελύτη. Για άλλους αυτά τα πολύ σημαντικά θα ήταν από μόνα τους αρκετά για να τους εξασφαλίσουν μια θέση στο πάνθεο της ελληνικής μουσικής, αλλά ο Νότης Μαυρουδής δεν περιορίστηκε σε αυτά: Ήταν ένας άνθρωπος που δημιουργούσε διαρκώς, που πειραματιζόταν διαρκώς, που δεν άφησε την σπουδαία του ιστορία και παρακαταθήκη να τον εγκλωβίσει, παρέμεινε με τις κεραίες του ενεργές, παρέμεινε σε απευθείας σύνδεση με τις νεότερες γενιές, δέχτηκε την πρόκληση να λειτουργήσει ως εκδότης περιοδικού, ραδιοφωνικός παραγωγός και διευθυντής δισκογραφικού label και πέτυχε, ήταν ένας ενεργός “δημοκρατικός άνθρωπος” όπως είχε προσδιορίσει ο ίδιος τον εαυτό του, με διαρκή συμμετοχή και παρουσία στα κοινά. Η απώλεια είναι μεγάλη και το κενό δυσαναπλήρωτο. Θερμά συλλυπητήρια στην οικογένειά του».

ΣΥΡΙΖΑ: Το έργο του Νότη Μαυρουδή αποτελεί ακριβή παρακαταθήκη για τον σύγχρονο ελληνικό πολιτισμό

«Από εχθές το βράδυ όλη η Ελλάδα θρηνεί για την ξαφνική απώλεια του Νότη Μαυρουδή, κορυφαίου συνθέτη και σολίστ της κλασικής κιθάρας», σημειώνει ο ΣΥΡΙΖΑ ΠΣ,στη συλλυπητήρια ανακοίνωση του , τονίζοντας ότι «ο Νότης Μαυρουδής υπήρξε μία εκ των σημαντικότερων καλλιτεχνικών φυσιογνωμιών στη χώρα μας τα τελευταία 60 χρόνια».

Ο ΣΥΡΙΖΑ επισημαίνει ότι ο Νότης Μαυρουδής «σφράγισε το ελληνικό τραγούδι με τις πάνω από 200 συνθέσεις του, ενώ έγινε γνωστός διεθνώς με τα δεκάδες ρεσιτάλ που έδωσε ανά τον κόσμο. Συνεργάστηκε με τους μεγαλύτερους Έλληνες ποιητές και στιχουργούς, όπως ο Οδυσσέας Ελύτης, ο 'Ακος Δασκαλόπουλος και ο Ηλίας Κατσούλης, ενώ μελοποίησε ακόμα ποίηση του Μάνου Χατζιδάκι και του Γιάννη Κακουλίδη. Για το έργο του βραβεύτηκε σε διεθνή φεστιβάλ και παράλληλα δίδαξε κλασική κιθάρα στη Scuola Ciciva di Milano και στο Εθνικό Ωδείο Αθηνών. Ακόμα τιμήθηκε από την πρεσβεία της Βραζιλίας με το βραβείο Heitor Villa-Lobos, για τη διάδοση του έργου του μεγάλου Βραζιλιάνου μουσικού».

Προσθέτει δε ότι «ως πολίτης ήταν διαρκώς ανήσυχος για τις πολιτικές εξελίξεις με συχνότατη παρέμβαση στον δημόσιο διάλογο, είτε με τακτική αρθρογραφία του σε διάφορες εφημερίδες, είτε μέσω του διαδικτύου».

Ο ΣΥΡΙΖΑ αναφέρει επιπλέον ότι τα τραγούδια του Νότη Μαυρουδή «με την ξεχωριστή και γνώριμη ευαισθησία που διαπνέονταν, καθώς και οι ερμηνείες του στην κλασική κιθάρα αποτελούν ακριβή παρακαταθήκη για τον σύγχρονο ελληνικό πολιτισμό».

Το κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης εκφράζει συλλυπητήρια

Εκφράζουμε συλλυπητήρια στην οικογένεια, τους φίλους και τους συναδέλφους μουσικούς του εκλιπόντος".

Και ο Αλέξης Τσίπρας τον αποχαιρέτησε μέσα από το λογαριασμό του στο facebook "Από το νέο κύμα ως σήμερα, η μουσική, το τραγούδι, η κιθάρα, το ήθος του Νότη Μαυρουδή μάς συνόδευε για δεκαετίες σε λύπες, χαρές και αγώνες. Έδωσε στην ευαισθησία το βαθύτερο νόημά της και στην Αριστερά, στην οποία πάντα ανήκε, το δικό του χρώμα ανθρωπιάς και αλληλεγγύης.

Άκρη δεν έχει ο ουρανός του. Έτσι θα τον θυμόμαστε".

Μάντζος: Σπάνια η διαδρομή που διέγραψε

«Η αιφνίδια και πρόωρη απώλεια του Νότη Μαυρουδή προκαλεί θλίψη και συγκίνηση», σημειώνει σε ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ο εκπρόσωπος Τύπου του ΠΑΣΟΚ - Κινήματος Αλλαγής, Δημήτρης Μάντζος.Και προσθέτει: «Ένας σπουδαίος συνθέτης δεν είναι πια κοντά μας. Από τις Φυλακές Αβέρωφ, όπου γεννήθηκε, ως τη διεθνή καταξίωση και τη διδασκαλία της τέχνης, διέγραψε με σπάνια διαδρομή, με σκληρή δουλειά και αστείρευτη έμπνευση. Θερμά συλλυπητήρια στους οικείους του».

.@Mantzos - Η αιφνίδια και πρόωρη απώλεια του Νότη Μαυρουδή προκαλεί θλίψη και συγκίνηση. Ένας σπουδαίος συνθέτης δεν είναι πια κοντά μας. pic.twitter.com/Cf0Vffi1gf — ΠΑΣΟΚ - Κίνημα Αλλαγής (@pasok) January 4, 2023

ΜέΡΑ25 :Αποχαιρετούμε με θλίψη τον σπουδαίο Νότη Μαυρουδή

Αποχαιρετούμε με θλίψη τον σπουδαίο Νότη Μαυρουδή, που άφησε πίσω του πλούσιο μουσικό έργο και τραγούδια που αγαπήθηκαν από όλες και όλους. Μαχητικός μέχρι τέλους και στον αγώνα για τα πνευματικά δικαιώματα των καλλιτεχνών. Συλλυπητήρια στην οικογένεια και τους οικείους τους.

ΚΚΕ: Με θλίψη και συγκίνηση αποχαιρετούμε τον σπουδαίο μουσικοσυνθέτη και κιθαρίστα Νότη Μαυρουδή

«Με θλίψη και συγκίνηση αποχαιρετούμε τον σπουδαίο μουσικοσυνθέτη και κιθαρίστα Νότη Μαυρουδή, που βρήκε τραγικό θάνατο το βράδυ της Τρίτης», αναφέρει το ΚΚΕ σε ανακοίνωσή του.

«Ο Νότης Μαυρουδής ανήκε στους πρωτοπόρους του "Νέου Κύματος". Με δημιουργικά κριτική στάση απέναντι σε κάθε είδους "τυποποίηση" και στηρίζοντας όλη τη δημιουργία του στην κλασσική κιθάρα, χάραξε τον δικό του ξεχωριστό δρόμο στη μουσική.

Οι μελωδίες του εκφράζουν τον λυρισμό και τις αναζητήσεις της γενιάς του σε μια εποχή ανατάσεων και ηττών, αλλά με την ελπίδα για ένα πιο φωτεινό κόσμο να μην χάνεται ποτέ.

Μαθητής του μεγάλου Δημήτρη Φάμπα, σφράγισε την εξέλιξη της ελληνικής μουσικής ως βιρτουόζος και δάσκαλος της κλασσικής κιθάρας, με διεθνή παρουσία, αλλά και ως συνθέτης μέσα από την εξαιρετική μελοποίηση σπουδαίων ποιητών και τη συνεργασία του με μεγάλους ερμηνευτές.

Ο Νότης Μαυρουδής, παιδί εργατικής οικογένειας, έμεινε τα δύο πρώτα χρόνια της ζωής του στις Φυλακές Αβέρωφ, καθώς η μητέρα του ήταν πολιτική κρατούμενη.

Αναπόσπαστη πλευρά της καλλιτεχνικής δημιουργίας του Νότη Μαυρουδή υπήρξε η ειλικρινής ανησυχία του για το μέλλον της πνευματικής δημιουργίας, του πολιτισμού και ιδιαίτερα των παιδιών, της νέας γενιάς. Το υψηλής καλλιτεχνικής αξίας μουσικό έργο του είναι η δική του απάντηση-παρακαταθήκη στα μεγάλα ερωτήματα κάθε ανθρώπου που ανησυχεί και προβληματίζεται», επισημαίνει η ανακοίνωση του κόμματος.

Το ΚΚΕ εκφράζει τα θερμά του συλλυπητήρια στην οικογένεια και τους οικείους του".

