“Υγεία πάνω απ’ όλα”: Τα κιλά των γιορτών, η κύστη κόκκυγα και κολπίτιδες

Ο καλύτερος τρόπος να ενημερωνόμαστε για θέματα υγείας και ευεξίας, το «Υγεία πάνω απ’ όλα», βρίσκεται κάθε Σαββατοκύριακο στον αέρα του ΑΝΤ1!

Η Φωτεινή Γεωργίου, για 11η χρονιά, παρουσιάζει τα σημαντικότερα θέματα που έχουν να κάνουν με τη σωματική και την ψυχική μας υγεία μέσα από εμπεριστατωμένες ιατρικές και επιστημονικές συμβουλές και τη δημοσιοποίηση νέων ελληνικών και διεθνών ερευνών για τη διατροφή, τις σωματικές παθήσεις και τις ψυχικές διαταραχές.

Σάββατο 7 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ στις 10:00

Πώς «διώχνουμε» το φούσκωμα και τα περιττά κιλά μετά τα Χριστούγεννα;

Ενδοσκοπική τεχνική για συρίγγια και κύστη κόκκυγα.

Με ποιους τρόπους μπορούμε να προστατεύσουμε τις αρθρώσεις στο γόνατο;

ΥΓΕΙΑ & ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ: Κορίτσια με αναπηρία υιοθετούν και προσφέρουν αγάπη σε αδέσποτα ζωάκια με αναπηρία.

ΚΥΡΙΑΚΗ 8 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ στις 10:00

Πώς σχετίζεται το μικροβίωμα με την αντιμετώπιση των κολπίτιδων;

Νέα δεδομένα για την αγάπη. Πόσο υγιής και βιώσιμη είναι η σχέση μας;

Πόσο ευεργετικές είναι οι πολύχρωμες πιπεριές;

ΥΓΕΙΑ & ΖΩΑ: Τι πρέπει να γνωρίσουμε όταν θέλουμε να υιοθετήσουμε ένα κουνελάκι;

Συντελεστές:

Παρουσίαση – Αρχισυνταξία: Φωτεινή Γεωργίου

Σκηνοθεσία: Γιώργος Ζερβός

Δημοσιογραφική επιμέλεια – Control: Φαίη Χρυσοχόου

Οργάνωση παραγωγής: Φραγκίσκος Διακόπουλος

