Υγεία - Περιβάλλον

Παίδων Πεντέλης: Με συμπτώματα πνευμονίας νοσηλεύονται τα δύο αδελφάκια – Σε ΜΕΘ ο 3χρονος

Ποια είναι η κατάσταση της υγείας της 2χρονης αδερφής του 3χρονου.

Στο Παίδων Πεντέλης με συμπτώματα πνευμονίας βρίσκονται τα δύο αδελφάκια 3 και 2 ετών που μεταφέρθηκαν σε νοσοκομεία τα μεσάνυχτα της Δευτέρας από την Κοζάνη, με συντονισμένη επιχείρηση της Πολεμικής Αεροπορίας.

Σύμφωνα με την ΕΡΤ, ιατρικό ανακοινωθέν αναμένεται για την κατάσταση της υγείας του 3χρονου αγοριού, το οποίο νοσηλεύεται διασωληνωμένο σε ΜΕΘ του νοσοκομείου, ενώ καλύτερη φαίνεται να είναι η κατάσταση της υγείας της 2χρονης αδερφής του.

Όπως ανέφερε ο διοικητής του Μαμάτσειου Νοσοκομείου Κοζάνης, Δημήτρη Σιόλο, το τρίχρονο αγοράκι προσήλθε στο νοσοκομείο τα μεσάνυχτα της Δευτέρας με δύσπνοια και η κατάσταση του επιδεινώθηκε. Οι γιατροί το διασωλήνωσαν και αποφασίστηκε η διακομιδή του σε Παιδιατρική ΜΕΘ, συνοδευόμενο από παιδίατρο και εντατικολόγο.

Την ίδια ώρα, σε σταθερή κατάσταση νοσηλευόταν στο Νοσοκομείο ΑΧΕΠΑ της Θεσσαλονίκης το κοριτσάκι, ωστόσο μεταφέρθηκε και αυτό με σκάφος της Πολεμικής Αεροπορίας στο Παίδων Πεντέλης.

Η μικρή λαμβάνει φαρμακευτική αγωγή για λοίμωξη του αναπνευστικού, ενώ οι γιατροί δεν χρειάστηκε να προχωρήσουν σε διασωλήνωση. Παρουσιάζει υψηλό κορεσμό οξυγόνου σε ποσοστό 98%, ενώ αρνητικά ήταν τα αποτελέσματα των τεστ για κορονοϊό και γρίπη.

ΠΟΕΔΗΝ: Tο Ιπποκράτειο διαθέτει ΜΕΘ 8 κλινών για παιδιά non covid-19 που είναι γεμάτη από παιδιά που πάσχουν από γρίπη, λοιμώξεις

"Καμπανάκι θα πρέπει να είναι για όλους μας τα πολλά περιστατικά παιδιών που προσέρχονται στα νοσοκομεία με διάφορες εποχικές ιώσεις, ευτυχώς λίγα μέχρι τώρα σε πολύ σοβαρή κατάσταση. Στη Θεσσαλονίκη αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει διαθέσιμη κλίνη ΜΕΘ για παιδιά. Ευτυχώς υπάρχουν κενές στην ΑΤΤΙΚΗ.

Χθές το πρωί δυο αδελφάκια προσήλθαν στο νοσοκομείο Κοζάνης. Το 3χρονο ήταν σε σοβαρή κατάσταση διασωληνώθηκε και αναζητήθηκε ΜΕΘ. Το ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ διαθέτει ΜΕΘ 8 κλινών για παιδιά non covid-19 που είναι γεμάτη από παιδιά που πάσχουν από γρίπη, λοιμώξεις.α.λ.. Είναι γεμάτη. Διαθέτει επίσης δύο κλίνες για παιδιά με κορονωιο που η μία είναι καλυμμένη. Έτσι το 3χρονο παιδί έγινε άμεσα με ασφάλεια αεροδιακομιδή στην ΑΤΤΙΚΗ στο Παιδιατρικό Πεντέλης που ευτυχώς υπάρχουν διαθέσιμες κλίνες ΜΕΘ όπως και στα άλλα δύο παιδιατρικά νοσοκομεία. Το αδελφάκι του 2 ετών μεταφέρθηκε στο ΑΧΕΠΑ και νοσηλεύεται στη παιδιατρική κλινική σε καλή κατάσταση.

Προσοχή λοιπόν στα παιδιά. Ενίσχυση με προσωπικό της πρωτοβάθμιας περίθαλψης, των παιδιατρικών νοσοκομείων και των παιδιατρικών κλινικών των νοσοκομείων".





