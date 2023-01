Πολιτική

Ερντογάν σε Ελλάδα: Καθίστε φρόνιμα και δε θα σας χτυπήσουμε

Νέο ρεσιτάλ επιθετικότητας και προκλήσεων κατά της Ελλάδας, εξαπέλυσε ο «σουλτάνος».

Σε νέο ρεσιτάλ επιθετικότητας και προκλήσεων κατά της Ελλάδας, προχώρησε ο Πρόεδρος της Τουρκίας, Ταγίπ Ερντογάν, μιλώντας στην κοινοβουλευτική ομάδα του κόμματος του.

«Φτιάχνουμε μόνοι μας αυτούς τους πυραύλους;», αναρωτήθηκε ο Ταγίπ Ερντογάν. «Τους φτιάχνουμε με τέτοιο τρόπο που η Ελλάδα πανικοβάλλεται. Οι εφημερίδες κάνουν πρωτοσέλιδα- λένε "Έ! κοιμάστε". "Ο άνθρωπος (ο Τούρκος)", λένε, "στέλνει τον τυφώνα από τη Σμύρνη". Έχει εμβέλεια 561 χλμ.

Είπα στους συνεργάτες μου ότι δεν είναι αρκετή, πρέπει να την αυξήσουμε στα 1000 χιλιόμετρα. Και όταν φυσικά μεταδόθηκε αυτή η είδηση, τι άρχισαν να λένε οι Έλληνες; "Θα χτυπήσουν την Αθήνα". Κάτσε φρόνιμα, φέρσου καλά κι εμείς δεν έχουμε καμία σχέση με Αθήνες κλπ. Δεν αγγίζουμε όσους δεν μας αγγίζουν», ολοκλήρωσε τις εμπρηστικές του αναφορές στην Ελλάδα ο «σουλτάνος».

