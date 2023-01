Πολιτική

Ελληνοτουρκικά: Υπερπτήσεις τουρκικών μαχητικών πάνω από ελληνικά νησιά

Τα τουρκικά αεροσκάφη αναγνωρίστηκαν και αναχαιτίστηκαν, από ελληνικά μαχητικά, σύμφωνα με τους διεθνείς κανόνες

Πιστή στην τακτική των προκλήσεων η Άγκυρα, προχώρησε και σήμερα σε υπερπτήσεις πάνω από ελληνικά νησιά στο Αιγαίο.

Ειδικότερα, την Τετάρτη στις 14.34, ζεύγος τουρκικών αεροσκαφών F-16 πραγματοποίησε υπερπτήση πάνω από τις Οινούσσες, στα 24.000 πόδια.

Στη συνέχεια, δεύτερο ζεύγος F-16 πραγματοποίησε υπερπτήση στις 14.44 πάνω από τη νήσο Παναγιά και στις 14.45 πάνω από τις Οινούσσες στα 31.000 πόδια αντίστοιχα. Στις 14.46 τρίτο ζεύγος τουρκικών αεροσκαφών F-16 πραγματοποίησε υπερπτήση πάνω από τη νήσο Παναγιά στα 29.000 πόδια.

Τα τουρκικά αεροσκάφη αναγνωρίστηκαν και αναχαιτίστηκαν σύμφωνα με τους διεθνείς κανόνες, κατά πάγια πρακτική.

