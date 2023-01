Κοινωνία

Κως: Καταδίωξη διακινητών μεταναστών με πυροβολισμούς (βίντεο)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Οι διακινητές επιχείρησαν να εμβολίσουν σκάφος του Λιμενικού Σώματος. Συνελήφθησαν τέσσερα άτομα μετά την καταδίωξη.



Τουλάχιστον 40 μετανάστες αποβίβασαν χθες βράδυ σε ακτές της Κω δύο ταχύπλοα, τα οποία ακινητοποιήθηκαν από το λιμενικές αρχές μετά από καταδίωξη, ενώ στη διάρκεια της επιχείρησης του λιμενικού σώματος συνελήφθησαν τέσσερα άτομα που φέρονται ως οι διακινητές.

Στην πρώτη περίπτωση περιπολικό σκάφος του λιμενικού στη διάρκεια περιπολίας εντόπισε ταχύπλοο πολυεστερικό σκάφος να κινείται με μεγάλη ταχύτητα, χωρίς φανούς ναυσιπλοΐας και να αποβιβάζει είκοσι περίπου αλλοδαπούς, στις ακτές Θερμά της Κω.

Το ταχύπλοο μετά την αποβίβαση των μεταναστών προσπάθησε να διαφύγει προς τις τουρκικές ακτές, ενώ ακολούθησε καταδίωξη, με τον χειριστή του ταχυπλόου να προβαίνει σε επανειλημμένες απόπειρες εμβολισμού του σκάφους του λιμενικού.

Στελέχη του λιμενικού σώματος προέβησαν σε ρίψη προειδοποιητικών βολών στους εξωλέμβιους κινητήρες, με αποτέλεσμα την ακινητοποίηση του ταχύπλοου και τη σύλληψη των δύο αλλοδαπών χειριστών, φερόμενων ως διακινητών των μεταναστών.

Επίσης, πνευστό ταχύπλοο σκάφος εντοπίστηκε από σκάφος του λιμενικού να κινείται με μεγάλη ταχύτητα, χωρίς φανούς ναυσιπλοΐας, προς την παραθαλάσσια περιοχή προφήτη Ζαχαρία της Κω, όπου αποβίβασε περίπου είκοσι αλλοδαπούς. Μετά την αποβίβαση, το ταχύπλοο ανέπτυξε μεγάλη ταχύτητα, κινούμενο προς τις τουρκικές ακτές, ενώ ακολούθησε καταδίωξη και ρίψη προειδοποιητικών βολών σε ασφαλή τομέα του σκάφους με αποτέλεσμα την ακινητοποίηση του.

Κατά την προσέγγιση του σκάφους του λιμενικού, οι δύο επιβαίνοντες του ταχύπλοου πήδηξαν στη θάλασσα, ωστόσο περισυνελέγησαν από τα στελέχη του λιμενικού και συνελήφθησαν, φερόμενοι ως διακινητές.

Από τα δύο περιστατικά τα στελέχη του Γραφείου Ασφάλειας εντόπισαν και συνέλαβαν στην στεριά έξι από τους αποβιβασθέντες αλλοδαπούς και στη συνέχεια άλλους τριάντα επτά εντός λεωφορείου του ΚΤΕΛ. Από τη Λιμενική Αρχή Κω που διενεργεί την προανάκριση, κατασχέθηκαν τα δύο ταχύπλοα σκάφη.

Ειδήσεις σήμερα:

Νεκρό βρέφος στον Αλιάκμονα: Στην φυλακή η μητέρα

Ο πατέρας της Καρολάιν για πρώτη φορά μετά τη δολοφονία της μιλά αποκλειστικά στον ΑΝΤ1 (βίντεο)

Βασίλης Τόπαλος: Ποια είναι η αιτία θανάτου του 16χρονου πυγμάχου