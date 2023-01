Υγεία - Περιβάλλον

Ελλείψεις φαρμάκων: Δηλώσεις Πλεύρη για την αντιμετώπιση του προβλήματος (βίντεο)

Ο Υπουργός Υγείας ανέλυσε την κατάσταση που έχει διαμορφωθεί και εξηγεί τι μέλλει γενέσθαι για ορισμένα σκευάσματα.

Ο Υπουργός Υγείας Θάνος Πλεύρης, ο Πρόεδρος του ΕΟΦ, Δημήτρης Φιλίππου και ο Πρόεδρος του ΙΦΕΤ Γιάννης Σωτηρίου σε συνέντευξη Τύπου, στο Υπουργείο Υγείας, εξήγησαν την κατάσταση και τους τρόπους αντιμετώπισης των ελλείψεων σε συγκεκριμένα φάρμακα.

Η επάρκεια έχει διασφαλιστεί, δεν υπάρχει λόγος ανησυχίας

Ο Θάνος Πλεύρης εμφανίστηκε καθησυχαστικός κατά την συνέντευξη Τύπου όσον αφορά στην αντιμετώπιση των ελλείψεων σε συγκεκριμένα φάρμακα. Συγκεκριμένα, είπε ότι «δεν υπάρχει λόγος ανησυχίας» γιατί το σύστημα Υγείας είναι διασφαλισμένο, σημειώνοντας ότι «τα νοσοκομεία και τα φαρμακεία του ΕΟΠΥΥ δεν αντιμετωπίζουν πρόβλημα – τα νοσοκομεία έχουν γενόσημα». Το πρόβλημα ελλείψεων εντοπίζεται «μόνο στα φαρμακεία και στις επώνυμες συσκευασίες».



Ο κ. Πλεύρης ανέφερε ότι οι ελλείψεις οφείλονται στη μείωση της παραγωγής και στις ελλείψεις πρώτων υλών και την έξαρση των ιώσεων. Όπως είπε η χώρα μας αντιμετωπίζει μικρότερο πρόβλημα σε σχέση με άλλες χώρες όπως οι ΗΠΑ.



Το πρόβλημα αφορά ιδιωτικά νοσοκομεία και δεν σχετίζεται με ελλείψεις αλλά με καθυστερήσεις στις παραδόσεις, ανέφερε και πρόσθεσε ότι μπήκε πλαφόν clow back και για τον λόγο αυτό δεν έχουμε πρόβλημα στα νοσοκομεία. Τα μέτρα αυτά που δεν στηρίχθηκαν από την αντιπολίτευση εξασφάλισαν ουσιαστικά την τροφοδοσία των νοσοκομείων, σημείωσε ακόμα ο κ. Πλεύρης.

Ο κ. Πλέυρης είπε ότι αυτή τη στιγμή ελέγχονται 9 μεγάλες φαρμακοβιομηχανίες για το αν τηρούν το πλαφόν που απαιτεί ο νόμος.

Ανέφερε ακόμα ότι θα υπάρχει επίσης ενημέρωση από τον ΕΟΦ για τα φάρμακα που λείπουν από την αγορά, ενώ παράλληλα θα γνωστοποιείται το που υπάρχει υποκατάσταση φαρμάκων. Με τον τρόπο αυτό οι πολίτες θα γνωρίζουν ότι αντί συγκεκριμένου επώνυμου φαρμάκου, ποιο γενόσημο, αντίστοιχης αποτελεσματικότητας, μπορούν να προμηθευτούν.

Παράλληλα θα υπάρξει αύξηση των παραγγελιών από τον ΙΦΕΤ για τις δραστικές ουσίες για τις οποίες παρουσιάζεται η παγκόσμια έλλειψη.

«Το ότι έχουν ελλείψεις χώρες με ακριβά φάρμακα, είναι πρόβλημα μειωμένης παραγωγής», υπογράμμισε και τόνισε ότι «η πιο σκανδαλώδης αύξηση τιμών έγινε το 2018 επί κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ». Πρόσθεσε δε ότι δεν θα υπάρξει οριζόντια αύξηση τιμών.

Από την πλευρά του, ο πρόεδρος του ΙΦΕΤ, Γιάννης Σωτηρίου, ανέφερε ότι ο ΙΦΕΤ έχει ξεκινήσει ήδη την αναζήτηση για παιδικά σιρόπια και εισπνεόμενα από ξένες αγορές και τις επόμενες ημέρες θα υπάρχουν αποτελέσματα. Το πρόβλημα αντιμετωπίζεται από επώνυμα παιδικά σιρόπια παρακεταμόλης και σε συγκεκριμένες παιδικές αντιβιώσεις, ανέφερε ο κ. Πλεύρης.



Ο πρόεδρος του ΙΦΕΤ επισήμανε πως εφέτος υπήρξε 34% αύξηση της ποσότητας σε παιδικά σιρόπια.



«Υπήρχαν δύο παράγοντες που οδήγησαν στην έλλειψη σε παιδικά σκευάσματα. Η μία ήταν η αύξηση των κρουσμάτων και η δεύτερη ήταν η αύξηση των κρουσμάτων κατά την περίοδο των εορτών που είναι περιορισμένη κυκλοφορία από τις φαρμακαποθήκες», ανέφερε ο κ. Σωτηρίου, τονίζοντας πως η αποκατάσταση του προβλήματος θα ξεκινήσει από την επόμενη εβδομάδα.



«Σε 7-10 ημέρες θα ξεκινήσει σταδιακά η ομαλοποίηση της έλλειψης παιδικών μη συνταγογραφούμενων φαρμάκων. Θεωρούμε πως σε ένα μήνα η κατάσταση αναμένεται να έχει ομαλοποιηθεί σε μεγάλο βαθμό», επισήμανε ο ίδιος.

Τα μέτρα

Στη συνέχεια, ο κ. Πλεύρας ανακοίνωσε τα μέτρα για την αντιμετώπιση των όποιων ελλείψεων σε φάρμακα, τα οποία έχουν ως εξής:

Συνέχιση ελέγχων σε φαρμακαποθήκες

Έλεγχοι σε εννέα μεγάλες πολυεθνικές φαρμακοβιομηχανίες για διατήρηση των αποθεμάτων

Συνεννόηση με την ΠΕΦ εντείνεται η παραγωγή ελληνικών βιομηχανιών σε δραστικές ουσίες που παρουσιάζουν έλλειψη.

Συνεννόηση με ΕΟΦ για ενημέρωση για γενόσημα φάρμακα αντίστοιχης ουσίας και αξίας

Ενημέρωση στους γιατρούς για ελλείψεις, για ανάλογη συνταγογράφηση

Μόνο άϋλη συνταγογράφηση στα μη συνταγογραφούμενα φάρμακα που παρουσιάζουν έλλειψη

Όσα φάρμακα δεν υπάρχουν ως υποκατάστατα θα τα προμηθευτεί η κυβέρνηση για να υπάρξει ομαλοποίηση της αγοράς





