“Καλάθι του Νοικοκυριού”: Μειωμένη ή σταθερή η τιμή στο 92% των προϊόντων

Σε τηλεδιάσκεψη εξετάστηκαν τρόποι περαιτέρω ενίσχυσης με περισσότερα επώνυμα προϊόντα, με γνώμονα πάντοτε την προστασία των νοικοκυριών.

Στο 92% των προϊόντων που περιλαμβάνονται στο «Kαλάθι του Nοικοκυριού», οι τιμές μειώνονται ή διατηρούνται σταθερές την 10η εβδομάδα εφαρμογής της πρωτοβουλίας της Κυβέρνησης (04/01/2023 -10/01/2023), με βάση τους νέους τιμοκαταλόγους που γνωστοποίησαν στο Υπουργείο Ανάπτυξης & Επενδύσεων σήμερα, Τετάρτη 4 Ιανουαρίου, οι αλυσίδες σούπερ μάρκετ.

Αναλυτικά, από το σύνολο 833 προϊόντων στο «Καλάθι του Νοικοκυριού» που είναι απολύτως συγκρίσιμα:

στα 55, ποσοστό 7%, η τιμή μειώθηκε,

στα 714, ποσοστό 85%, η τιμή παρέμεινε σταθερή

και σε 64, ποσοστό 8%, η τιμή αυξήθηκε.

Αναλυτικά οι τιμές των προϊόντων στο ακόλουθο link: https://e-katanalotis.gov.gr/

Ο Υπουργός Ανάπτυξης & Επενδύσεων κ. Άδωνις Γεωργιάδης, ο αναπληρωτής Υπουργός κ. Νίκος Παπαθανάσης και ο Γ.Γ. Εμπορίου και Προστασίας του Καταναλωτή κ. Σωτήρης Αναγνωστόπουλος είχαν σήμερα, Τετάρτη 4 Ιανουαρίου 2023, τηλεδιάσκεψη με το Διοικητικό Συμβούλιο του Συνδέσμου Ελληνικών Βιομηχανιών Τροφίμων (ΣΕΒΤ) υπό τον πρόεδρό του, κ. Γιάννη Γιώτη.

Στην τηλεδιάσκεψη έγινε αποτίμηση της μέχρι σήμερα πορείας του "Καλαθιού του Νοικοκυριού" -πρωτοβουλία την οποία στηρίζει ο ΣΕΒΤ όπως έχει αποτυπωθεί σε ανάλογη τηλεδιάσκεψη στις 12 Οκτωβρίου 2022 - και εξετάστηκαν τρόποι περαιτέρω ενίσχυσής του με περισσότερα επώνυμα προϊόντα με γνώμονα πάντοτε την προστασία των νοικοκυριών και κυρίως των πιο ευάλωτων στο σημερινό περιβάλλον του υψηλού πληθωρισμού.

Επισημαίνεται ότι όπως στην προηγούμενη τηλεδιάσκεψη της 12ης Οκτωβρίου 2022, έτσι και η σημερινή μαγνητοφωνήθηκε και τηρήθηκαν πρακτικά προκειμένου να είναι απολύτως ασφαλής η τήρηση των κανόνων περί του ανταγωνισμού.

