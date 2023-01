Κοινωνία

Missing alert για 31χρονο που εξαφανίστηκε πριν από τα Χριστούγεννα

Που χάθηκαν τα ίχνη του 31χρονου. Μπορείτε να βοηθήσετε;

Συναγερμός έχει σημάνει στις Αρχές για την εξαφάνιση 31χρονου από την Πάτρα.

Η ανακοίνωση από "Το Χαμόγελο του Παιδιού" αναφέρει:

«Στις 22 Δεκεμβρίου 2022, εξαφανίστηκε από την περιοχή της Πάτρας ο Τριανταφυλλίδης Παναγιώτης 31 ετών. Το «Χαμόγελο του Παιδιού» ενημερώθηκε για την εξαφάνιση του Τριανταφυλλίδη Παναγιώτη σήμερα 4/1/2023 και προχώρησε στη δημοσιοποίηση των στοιχείων του ενήλικου, κατόπιν αιτήματος των οικείων του, καθώς ενδέχεται να συντρέχουν λόγοι, οι οποίοι θέτουν τη ζωή του σε άμεσο κίνδυνο.

Ο Τριανταφυλλίδης Παναγιώτης έχει ύψος 1,78 μ., έχει 80 κιλά βάρος, έχει μαύρα κοντά μαλλιά και καστανά μάτια. Φορούσε τζιν παντελόνι, αθλητικά μπλε και κόκκινα παπούτσια, μπουφάν μπλε και μαύρο. Έχει τατουάζ μία γυναικεία φιγούρα στο δεξί του χέρι.

Οποιοσδήποτε έχει κάποια πληροφορία, παρακαλείται να επικοινωνήσει τηλεφωνικά με «Το Χαμόγελο του Παιδιού» όλο το 24ωρο, στην «Εθνική Γραμμή για τους Αγνοούμενους Ενήλικες – 1017», σε όλα τα Αστυνομικά Τμήματα της χώρας αλλά και μέσω της εφαρμογής Missing Alert app οπού υπάρχει ζωντανή ενημέρωση για την εξαφάνιση. Μπορείτε να την κατεβάσετε για Android κινητά εδώ και για Apple κινητά εδώ ».

