Οικονομία

ΕΒΕΑ: Πολλαπλάσιες οι ενάρξεις από τις διαγραφές επιχειρήσεων το 2022

Τι δείχνουν τα δεδομένα από τον απολογισμό του ΕΒΕΑ για τις συστάσεις επιχειρήσεων στην διάρκεια του προηγούμενου έτους.

«Παρ’ όλες τις δυσκολίες που δημιούργησαν η ενεργειακή ακρίβεια, ο πληθωρισμός και η αύξηση των επιτοκίων, τα στοιχεία του Γενικού Εμπορικού Μητρώου στο ΕΒΕΑ επιβεβαιώνουν ότι το 2022 ήταν μια καλή χρονιά για την ελληνική οικονομία και την επιχειρηματικότητα, καθώς οι συστάσεις επιχειρήσεων όλων των μορφών καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους ήταν σχεδόν τριπλάσιες από τις διαγραφές».

Την επισήμανση αυτή έκανε η πρόεδρος του ΕΒΕΑ, Σοφία Κουνενάκη Εφραίμογλου, δίνοντας στη δημοσιότητα τα στοιχεία του ΓΕΜΗ για τις εγγραφές και διαγραφές επιχειρήσεων στο ΕΒΕΑ.

Όπως τονίζει η Πρόεδρος του ΕΒΕΑ, ιδιαίτερα ενθαρρυντικά είναι τα στοιχεία όσον αφορά την έναρξη επιχειρήσεων υπό την μορφή Α.Ε., αφού το θετικό ισοζύγιο εγγραφών – διαγραφών ενισχύθηκε περαιτέρω, από 589 το 2021 σε 771 το 2022 στη συγκεκριμένη κατηγορία.

«Πρόκειται για σημαντική πρόοδο, η οποία θα πρέπει να διατηρηθεί στο επόμενο διάστημα», επισημαίνει η κα Εφραίμογλου. Όπως τονίζει, «ο στόχος αυτός προϋποθέτει τη συνέχιση της θετικής πορείας της ελληνικής οικονομίας, την επίτευξη δημοσιονομικού πλεονάσματος, ώστε να διασφαλιστεί η ανάκτηση της επενδυτικής βαθμίδας, την επιτάχυνση της αξιοποίησης των πόρων του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας και του νέου ΕΣΠΑ, με έμφαση στην ενδυνάμωση των ΜμΕ, τη βελτίωση των συνθηκών χρηματοδότησης της μικρομεσαίας επιχειρηματικότητας από το εγχώριο τραπεζικό σύστημα και βεβαίως τη συνέχιση των παρεμβάσεων για τη στήριξη της κοινωνίας και των επιχειρήσεων, ενάντια στο εισαγόμενο κύμα ακρίβειας».

Σύμφωνα με τα στοιχεία του ΓΕΜΗ, στο ΕΒΕΑ το 2022 εγγράφηκαν 7.397 νέες επιχειρήσεις, ενώ διαγράφηκαν 2.403. Το 2021 εγγράφηκαν 6.759 ενώ διαγράφηκαν 2.071.